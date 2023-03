Quizá suene muy duro al opinar sobre Jake Paul y su reciente actuación, misma que de haber sido buena lo hubiera elevado a la lista de clasificaciones del Consejo Mundial de Boxeo en la división de los crucero. Pero no, su actuación fue mediocre y de paso desnudó a alguien que si bien le ha brindado cosas buenas al boxeo, a leguas se ve que “The Problem Child” no tiene lo suficiente para ser un boxeador destinado a hacer historia.

Simple y sencillamente Jake Paul es un boxeador del montón y está a años luz de ser un peleador de élite en el deporte que no se juega.



Vende mucho, es valiente, atrae la atención, causa morbo, pero verlo sucumbir sin recurso alguno ante Tommy Fury, un boxeador que no llega ni siquiera a prospecto y que es hasta el momento un peleador más pero con apellido de abolengo, nos habla de que Jake Paul seguramente tiene buenas intenciones en el boxeo, pero desafortunadamente para él, es paupérrimo y malísimo.

Recientemente escribí un artículo titulado: "¡Sí, pero no!" Donde explicaba los pros y contras de clasificar a Jake Paul en los ratings del Consejo Mundial de Boxeo en la división que tiene como límite las 200 libras; hoy no solamente reitero el título que utilicé, si no que afirmo que de haberlo clasificado se hubiera faltado el respeto a la infinidad de peleadores que con muchísimos méritos más que el estadounidense en el ensogado, nunca fueron clasificados y mucho menos, tuvieron la oportunidad de un título.



El boxeo está muy necesitado de nuevas y jóvenes audiencias, pero independientemente del aporte “Paul”, no podemos abaratar ni clasificaciones, ni cinturones a cambio de espectadores. Entiendo que si se le pierde el respeto al estar altamente clasificado y a la proeza de coronarse en lo más alto del boxeo como campeón del Mundo, estaremos empezando a matar y a acabar con la escasa credibilidad en el boxeo.

Sólo les pido comparen la pelea entre Ilunga Makabu y Badou Jack y la de Paul vs Fury, por cierto, en la misma velada, para darse cuenta qué es boxeo y lo que no.



No nos equivoquemos, lo de Jake Paul es divertido y atrae masas, pero que ni por un momento se confunda el concepto del verdadero boxeo y del grotesco espectáculo que genera, que si bien entretiene y vende, a la vez le clava una mortal estaca al verdadero boxeo…

Siempre he dicho que “No Puedes Jugar Boxeo” y si seguimos solapando a los venideros “Jake Paul”, estaremos jugando con el boxeo y este deporte de tan altísimo honor, no merece que jueguen con él.

TE PODRÍA INTERESAR: Mateus Uribe pide millonada para regresar al América