¡Siéntete como Rocky!

Imagínate la escena: Cuarto a oscuras, buena botana, [email protected] hasta el cuello y disfrutando de las mejores películas dedicadas al boxeo. Al terminar de verlas, seguramente te vas a levantar de la cama soñando en ser el próximo campeón del mundo, y qué mejor que en estas épocas, donde —de alguna manera— ya estamos buscando motivación para el año venidero y, de paso, bajar la panza después de la tamaliza decembrina.

Suena trillado, pero la colección de películas de Rocky es literalmente imperdible, obras de arte magistralmente escritas, dirigidas y actuadas por Sylvester Stallone, que no sólo retratan la vida, sino el boxeo, pero —sobre todas las cosas— el saber que las metas son alcanzables, a pesar de que los obstáculos de la vida en ocasiones parecen imposibles de sortear.

En Rocky, aprendemos que todo es posible, y esto lo ha contado en innumerables ocasiones Stallone, al que le rechazaron varias veces el guion y el hecho de que él fuera quien interpretara el personaje de Rocky.

No cabe duda de que esta historia de vida rebasa a la ficción y nos deja claro que basta soñarlo para realizarlo.

Ganadora del Óscar en 1977, Rocky es la primera de seis entregas: Rocky (1976), Rocky II (1979), Rocky III (1982), Rocky IV (1985), Rocky V (1990) y Rocky Balboa (2006).

Sylvester Stallone (Rocky), Talia Shire (esposa de Rocky), Burgess Meredith (Mickey, entrenador de Rocky; por cierto, también El Pingüino en Batman), Burt Young (cuñado de Rocky), Carl Wheaters (Apollo Creed), Dolph Lundgren (Iván Drago) y Mr. T (Clubber Lang), entre otros personajes, nos regalan enormes actuaciones que hacen de esta saga de grandes y premiadas películas, una de las entregas más adictivas del cine que honra al boxeo. ¿Quién no ha visto varias veces alguna de estas películas de Rocky?

Por cierto, y no menos importante dato, la música de las películas de Rocky es literalmente de campeonato mundial. Sólo por mencionar una de tantas melodías y canciones, voy a citar a la legendaria Gonna Fly Now del octogenario Bill Conti, el originario de Rhode Island, multigalardonado compositor y director de orquesta.

Obviamente, hay muchas otras grandes películas dedicadas al boxeo, como El Campeón (1979), Toro Salvaje (1980), Hurricane (1999), Million Dollar Baby (2004), Cinderella Man (2005), The Fighter (2010) y Bleed for this (2016), entre otras tantas de las que ya hablaremos en su momento, pero en esta ocasión quise referirme y recomendarles que no pierdan la oportunidad de disfrutar de todas las maravillosas cintas de Rocky; sin duda, les van a tocar las fibras más íntimas y los van a llenar de motivación, no importando si es la décima vez que las ven.

Sin temor a equivocarme, la saga de las películas de Rocky, siempre nos vuelve a emocionar. ¿Cuál es su favorita de todas estas grandes cintas?

¡Desde ya, les deseo Felices Fiestas y espero que las disfruten como auténticos campeones del mundo!



@ErnestoAmador