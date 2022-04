¡Se vienen 2 semanas con 3 eventos de locura!

Es triste, pero cierto, que recientemente el boxeo se ha visto manchado por habérsele relacionado con gente que estaría involucrada con la mafia, pero también es muy cierto, que, si vemos el lado positivo, también hay mucho que celebrar, independientemente de lo lamentable que resulta, el que personajes de mala reputación, hayan afectado de rebote al boxeo.

Pero hablemos de lo positivo y es que, de verdad, desde hoy sábado 23 de abril, hasta el sábado 7 de mayo, tenemos por delante 3 fines de semana repletos de grandes peleas y grandes eventos tales como: Fury vs White – Valdéz vs Shakuy y Canelo vs Bivol.

Hoy cuando muchos de ustedes lean esta columna, seguramente estarán por iniciar las hostilidades en Wembley, cuando choquen Tyson Fury y Dillian White por el derecho de ser el monarca pesado del Consejo Mundial de Boxeo.

Tyson Fury, quien camina invicto en la división de los mastodontes, tiene una foja de 31 victorias, 1 empate y 22 anestesiados, y llega con la calidad de Campeón Mundial del verde y oro.

Por su parte Dillian White, se presenta en el Wembley Stadium, como Campeón Interino del organismo que preside Mauricio Suialmán y con un gran record de 28 victorias, 2 descalabros (ante Joshua y Povetkin) y habiendo noqueado a 19 de sus victimas.

Sin duda este es un muy esperado combate entre 2 guerreros del Reino Unido, una “guerra” de pronostico reservado, donde las casas de apuestas dan como favorito al “Gipsy King”, pero todo puede pasar en una división en donde un descuido o un golpe definen todo.

Pienso que gana Fury… pero insisto, un parpadeo lo cambia todo.

Dos títulos en la mesa y México contra Estados Unidos en el ring.

Se ha hablado mucho acerca de que Óscar Valdéz esta llamado a ser el siguiente Julio César o el siguiente “Terrible” Morales del boxeo mexicano, y sin duda creo que el chamaco de Nogales, tiene todo para recibir y llevar con mucho honor esta estafeta y además creo que ante Shakur se le presenta la oportunidad perfecta, para meterse de lleno como un gran ídolo para los mexicanos en México y los mexicanos en el extranjero. Con 31 años y un record imbatido de 30-0 con 23 nocauts, Valdéz Fierro esta ante su mas grande oportunidad, no solo de unificar en 130, si no de escribir una historia imborrable y finalmente heredar la tradición del boxeo azteca.

24 primaveras, enorme trayectoria amateur y un record profesional de 17-0 y 9 despachados por la vía del cloroformo, hacen de Shakur Stevenson un peleador indescifrable, complicado, veloz, de fuerte pegada y muy audaz en el ring, lo cual puede complicarle la noche a cualquiera… pero Valdéz no es un cualquiera, la experiencia amateur de 2 Juegos Olímpicos, la lona recorrida en el boxeo rentado, Eddy Reynoso en su esquina, la pegada y fuerte quijada, hacen de Óscar un “kamikaze azteca” que no se sabe rajar.

Imagino un combate como aquel del 17 de marzo de 1990, Taylor vs Chávez, mismo que paralizó al mundo entero y creo que este 30 de abril en Vegas, habrá un combate de época que será recordado, generación tras generación.

¿Quién gana? Solo Dios sabe… pero creo que habrá fiesta con Maricahi.

Ya les gané a todos los campeones de las 168, ahora…

Es curioso ver como se celebra en los Estados Unidos el 5 de mayo, como si fuera la Independencia de México o la celebración de la Revolución mexicana, lo cierto es que: mayo en Vegas es igual a Boxeo, y en esta ocasión en el fin de semana del “5 de MAYOU” Canelo va por el título AMB de las 175 libras en poder de Dmitry Bivol.

En lo previo tenemos que decir que es uno de los retos mas complicados para el Tapatío, tamaño, pegada y estilo, fuerza hacen que Bivol luzca como una muralla infranqueable, pero… con Canelo nunca se sabe, su IQ boxístico es de genio, sus movimientos defensivos, el como se ajusta, la lona recorrida y la gran cantidad de campeones del mundo que ha enfrentado, hacen del orgullosamente mexicano #1 Libra X Libra, un peleador fuera de serie, algo pocas veces visto, sin embargo, Eddy Reynoso y Santos Saúl Álvarez Barragán tienen que prepararse para una noche perfecta, ante el actual monarca ruso, pues todos sabemos de su frialdad y total ausencia de miedo, esto lo hace muy peligroso, pero no imposible para Canelo.

60 combates profesionales tiene Canelo, mientras que Bivol ha peleado 19 veces de manera profesional. Canelo ostenta un record de 57 victorias, 1 descalabro, 2 empates y 39 nocauts. Bivol camina con 19-0 y 11 anestesiados.

Este 7 de mayo en mi opinión Canelo se estará enfilando a una meta que suena cercana a lo imposible… barrer las 175 libras y con esto ganarse el derecho a ser llamado indiscutido en 2 divisiones, suena a hazaña, pero no es algo que Canelo no pueda lograr en base a su mentalidad.

Viene pues el primero de los campeones de los semipesados y si levanta la mano nuestro paisano... pues que venga Beterbiev o Smith Jr.