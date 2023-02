Se respira odio real

He cubierto infinidad de conferencias de prensa y he de reconocer que en muchas se exagera en cuanto a la rivalidad y el odio con tal de “vender”, sin embargo, y no estando presente, la conferencia de prensa de Benavidez vs Plant sin duda nos deja ver aún a la distancia que el odio deportivo y el desprecio que sienten el uno por el otro es completamente real.

El 25 de marzo dos de los mejores 168 de los últimos tiempos se verán las caras en el MGM Grand Garden Arena, para definir lo que siempre decía Lupe Contreras enorme anunciador antes del combate estelar: ¡Veremos quien es el más macho!

El que resulte ganador de este pleito de título interino sancionado por el CMB tendrá la oportunidad de ir por Canelo, los dos por cierto, tienen historia con el oriundo de Guadalajara, Plant perdió el invicto y el cetro FIB ante el tapatío que tocaba el cielo convirtiéndose en indiscutible, mientras que para Benavidez Canelo desde hace algunos ayeres es una obsesión y exige, y quizá con cierta razón una oportunidad de pelear con el indiscutible de los supermedianos, vamos, tanto para Caleb como para David literalmente una pelea con Canelo es la próxima meta.

Tanto Benavidez como Plant son de pocas pulgas, peligrosos y son “barrio”, los dos saben lo que es venir desde abajo, por lo que dicho de manera coloquial: “El más chimuelo masca rieles”.

Benavidez con 26 años e igual cantidad de victorias y con 23 nocauts es el actual campeón mundial interino del CMB en las 168 libras, es un peleador sumamente peligroso e impredecible, es joven, pero a la vez muy experimentado, letal por su pegada y velocidad, además de literalmente día a día respirar boxeo al lado de José su padre y José Jr su hermano mayor ex monarca mundial, todo esto hace que “El Bandera Roja” a momentos parezca un reto infranqueable.

Plant con 22-1 y 13 anestesiados, tiene dolores muy profundos que lo han hecho fuerte a golpes, como el de perder a su hija a la que le ha literalmente dedicado cada triunfo, es de áspero trato, poco amigable y en ocasiones hasta arrogante, sin embargo, su técnica, su boxeo e inteligencia en el encordado hacen del “Sweet Hands”, un trabuco que sólo Canelo ha sorteado hasta el momento.

Dentro de la marea de odio deportivo en el marco de la conferencia de prensa que tuvo lugar en Los Angeles, California hubo guerra de declaraciones y uno que otro intento de adelantar la pelea de marzo.

David Benavidez

“Les garantizo que noquearé a Caleb Plant antes del sexto round el 25 de marzo.

“Aprenderás a respetar a un boxeador de verdad cuando estés sangrando en la lona.

Caleb Plant

“No se preocupen por mí el 25 de marzo. Ésta no será mi primera pelea grande, ya he estado en esta situación.

A partir de ahora se trata de quién es capaz de entrenarse más duro y de no sacar el pie del acelerador hasta el 25 de marzo.

José Benavidez entrenador de David Benavidez

“Estamos motivadísimos por enfrentarnos a un buen boxeador, astuto y difícil como Caleb Plant. Estas peleas son las que nos motivan. Plant ve a David a los ojos y puede ver que David lo quiere hacer trizas”.

Stephen Edwards entrenador de Plant

La gente dirá que hay odio entre ellos, pero ya se dirimirá dentro de siete semanas. Al final, nos necesitamos mutuamente para concretar este tipo de veladas”.

Guardo dos recuerdos e imágenes imborrables tanto de Benavidez como de Plant, ¿quien no recuerda el nocaut que Benavidez le propinó al “Porky” Medina? ¿Y quien no recuerda la lección de boxeo de Plant al “Bolivita” Uzcátegui? De ahí sus carreras despegaron con un destino llamado éxito.

Los dos enormes guerreros saben lo que es reinar en la cima del boxeo, viven un momento altísimo en su carrera, pero esta pelea enrumbará al ganador y descarrilará al perdedor, aquí no es cuestión de billetes verdes, es cuestión de orgullo, de prestigio, de honor, vamos, de demostrar que toda la saliva que se lanzó mediante las duras e insultantes declaraciones, por cierto, cargadas de odio, venían respaldadas por yema, clara y cascarón.

Estamos en presencia al menos en lo previo, de una de las guerras boxísticas mas encarnizadas, más anticipadas y más deseadas, por que les puedo asegurar pues conozco muy bien a los dos protagonistas, que el odio deportivo que expresan verbalmente, lo expresarán el 25 de marzo con sus puños, pues este odio es auténtico, real y viene desde el corazón de guerreros que tienen “El Bandera Roja” y “El Sweet Hands”.