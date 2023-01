Que no se repita lo de Monzón y Valero

De manera muy sabia mi abuela siempre decía lo siguiente: “No hagas cosas buenas que parezcan malas”.

Y vaya que tenía no solamente la razón, si no la enorme sabiduría de antaño, este tipo de dichos lo heredó mi madre y también mi esposa, luego les platico cuándo y cómo me aplicaban este dicho.

Desafortunadamente hay también otros dichos de la cultura popular que tristemente aplican al boxeo y a las artes marciales mixtas, que en los últimos dos fines de semana han puesto en la palestra y totalmente desvalidos ante el escrutinio y la crítica a Gervonta Davis campeón mundial ligero y a Dana White manda más de la UFC; Por cierto el otro dicho que aplica a estos dos casos de violencia familiar es aquel que reza así: “Si atropellas a un perro, así sea por accidente, serás siempre un “mata perros”.

Gervonta Davis una de las máximas estrellas del boxeo mundial, ha estado envuelto en varios problemas legales, sin embargo, recientemente estuvo detenido por poco más de 1 día, por supuesta violencia familiar, algo que acá en los Estados Unidos donde radico, es muy penado y sobre todo mal visto, porque se considera y de hecho lo es, un acto de lo más bajo, el agredir a una mujer o a un niñ@, para mí es lo más bajo que existe en el mundo, aclaro que de ninguna manera estoy asegurando que Gervonta haya agredido a alguien, pues no lo puedo comprobar, pero de ser así, es algo que no sólo debería castigar la ley, si no los organismos que rigen el boxeo, las promotoras y las televisoras.

No podemos asegurar que Davis haya agredido a alguien, pero tampoco podemos negar que cuando el río suena, piedras trae, ojalá que esta mala experiencia para Gervonta le sirva para madurar en todo sentido y si como él dice, son falsedades, pues que lo compruebe por su bien y por el bien del deporte. Creo firmemente que, si para un hombre común y corriente el agredir a una mujer o a un menor es lo más bajo que puede hacer, imagínense para un profesional de los golpes, para un boxeador profesional. Espero de corazón que todo haya sido ruido del malo, pero si no lo fue, habrá que sentar precedentes.

La UFC históricamente se ha vendido como un organismo que roza la perfección, pero desafortunadamente para su arrogante mandamás, se le cayó de golpe la “perfección” que vendía, recientemente fue captado en un antro dándole al menos tres cachetadas a su esposa, que ironía, las verdaderas cachetadas se las dio el destino a White quien ha pecado de soberbio, pero ese es otro tema, lo que nos atañe hoy es el mensaje que manda quien preside a la UFC, este mensaje no solamente se lo envía a sus peleadores, si no al mundo entero, entendemos que Dana reaccionó ante una cachetada de su esposa, pero la pregunta es: ¿Así debemos reaccionar?

Y mi respuesta es ¡DEFINITIVAMENTE NO!

La cobarde agresión de Dana White a su esposa ahí queda, ni las disculpas ni el arrepentimiento borrarán la huella que dejará por siempre, el que un alto ejecutivo de una de las ligas de deportes de combate más importantes en el mundo golpeó en varias ocasiones a su mujer.

Los que estamos inmersos en los deportes de combate, urgentemente tenemos que reflexionar con respecto al trato que le damos a nuestras mujeres, madres, esposas, hijas y compañeras de trabajo, ellas no merecen ganar menos que nosotros, ellas no son nuestras esclavas, no son menos que nosotros, somos su complemento y ellas son el nuestro.

Espero nunca más escuchar a algún “machito”, misógino y cobarde decir lo que en infinidad de ocasiones he escuchado decir: “Las viejas a la cocina, no al ring”, estas palabras me causan asco, desprecio y a la vez despiertan en mí desesperadas ganas de gritar a los cuatro vientos, que las mujeres merecen ser tratadas con igualdad y respeto en todo terreno, por supuesto en particular en el boxeo donde en el 2022, nos regalaron los mejores combates del año pasado, inclusive por encima de muchas grandes peleas de grandes campeones, que fueron superadas por mis respetadas guerreras.



Los invito a la reflexión, estamos en el 2023 y es increíble que a estas alturas todavía haya violencia de genero y desigualdad en todos los terrenos con respecto a las mujeres. Cito una película que me marcó de por vida, “Un día sin mexicanos” de Sergio Arau, ojalá Del Toro o Iñarritu se animen a realizar una película que se llame: “Un día sin mujeres”, créanme, nos morimos sin ellas y por esta razón me atrevo a pedirles que las valoremos como se merecen.

Al hablar de Carlos Monzón y Edwin Valero mis sentimientos como la admiración y el respeto se encuentran y chocan inexorablemente cada vez que los recuerdo y empeño mi palabra ante ustedes diciéndoles que siempre se impone el desprecio por encima de la admiración que les tuve por sus glorias en el boxeo, pero lo que hicieron con sus compañeras de vida es imperdonable y de ninguna manera lo podemos olvidar.

Familia de los deportes de contacto, que no se repitan nunca más en la vida las desgracias de que un peleador profesional o un ejecutivo de los deportes de contacto, agreda a una mujer en ninguna circunstancia.

Yo les pregunto a todos en general ¿Tienen madre? Si su respuesta es sí, entonces agredir a una mujer por la circunstancia que fuera… es NO tener madre.