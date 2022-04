¡Puede ser la pelea del todo o quedarse sin nada!

De Ryan García se podría decir que tiene todo, dinero, fama, pegada, velocidad, inclusive a Oscar de la Hoya y a Golden Boy Promotions detrás de él y por supuesto un futuro brillante, sin embargo, para muchos “El KingRy” es más un campeón de redes sociales, que un campeón en el cuadrilátero y habrá que decirlo; como buen hombre exitoso, tiene seguidores, pero también una enorme cantidad de detractores que sueñan con verlo caer.

El 9 de abril el invicto californiano que camina de manera limpia, pulcra e inmaculada con foja de 21-0 y 18 despachados por la vía del cloroformo, tiene un complicadísimo compromiso ante Emmanuel Tagoe.

Y si bien, Ryan tiene impresionantes números como: Un 86% de efectividad en cuanto al poder se refiere, vamos, de cada 10, noquea a 8.6 por decirlo de alguna manera, pero por ningún motivo se puede confiar ante Tagoe.

Ryan García tendrá enfrente a un ghanés tozudo y hambriento, que desde el descalabro que sufriera en su debut, nunca mas ha vuelto a perder, Tagoe es un guerrero africano muy peligroso, no sólo por sus números de 32 victorias con 15 anestesiados y 1 derrota por nocaut en el ya muy lejano 2004, si no por que sabe que, de ganarle a García, le cambiaría la vida y se iría directo por una oportunidad de título del mundo.

La última vez que Ryan peleó, fue el 2 de enero del 2021 y lo hizo con Eddy Reynoso en su esquina, ahora dando las instrucciones, estará el veterano Joe Goosen y esto puede jugar para bien o para mal.

Desde aquel combate ante Luke Campbell, donde Ryan se levantó de la lona para noquear, ya ha pasado mas de 1 año, además de lesiones físicas y algunos problemas mentales para el joven californiano, sin olvidar la polémica salida del Canelo TEAM, léase Eddy Reynoso.

Ryan saltará como favorito este 9 de abril en el Alamodome de San Antonio, Texas, pero algo me dice que, si Ryan no llega al 100% en todo sentido, se puede llevar la sorpresa de su vida.

¡Parecía imposible y nuevamente Bob Arum lo logra!

Hasta hace algunos días, parecía que Devin Haney seguiría trabajando con Matchroom Boxing y Eddie Hearn, sin embargo, Bob Arum y Lou DiBella sorprendieron al mundo cuando desde Australia anunciaron un magnánimo combate entre George Kambosos Jr. poseedor de los cetros franquicia CMB, OMB, FIB, AMB y Ring de las 135 libras y el monarca regular del CMB en los ligeros, Devin Haney.

El 4 de junio el mundo del boxeo se sacudirá cuando el Marvel Stadium en Melbourne, Australia, sea testigo de uno de los combates mas esperados en la división mas caliente del boxeo, las 135 libras, para conocer al campeón indiscutido de los ligeros, con todos los cinturones en la mesa, repito, todos los cinturones en la mesa.

En los ligeros hay nombres y hombres de sobra, de hecho el talento se desborda en esta división, y tiburones como Lomachenko, Gervonta Davis, Isaac “Pitbull”Cruz, Rolando “Rollie” Romero y el mismo Ryan García, estarán pendientes del peleón en Australia entre Kambosos y Haney, para después ir a retar al ganador y quitarle a golpes, todos los cinturones de las 135 libras.

¡México ponlas a enfriar!

México es potencia mundial en boxeo, de esto no hay duda, es más, si se juntan todos los campeonatos mundiales de Sudamérica y Centroamérica en el boxeo, no se les acercan a los campeonatos del mundo que han logrado los púgiles aztecas y si ya nos ponemos muy sabrosos y sumamos los campeonatos mundiales de los mexicoamericanos, no queda duda de que México es líder mundial.

Hace tiempo hice este planteamiento: ¿Se imaginan que en un Mundial de futbol la final fuera México vs México?, ¿suena imposible verdad?, pues en boxeo no es imposible, de hecho, esto pasa a menudo cuando 2 mexicanos se disputan como nadie un campeonato del mundo en un cuadrilátero.

Donde la matemática falla, es que la mayoría de los mexicanos, no pueden ver a sus ídolos y paisanos pelear en territorio verde, blanco y rojo, quizá algunos con la cartera muy gorda, puedan viajar a Las Vegas para vivir la magia del boxeo mexicano en “La Ciudad del Pecado”, pero la inmensa mayoría de los fanáticos aztecas, solo lo pueden ver a través de la pantalla las grandes peleas de sus paisanos.

Sin embargo, les recomiendo a todos mis paisanos en México, que vayan enfriando las “chelas”, pues en un futuro no muy lejano, habrá grandes combates de nuestros guerreros aztecas, peleando de locales y regresando llenos de gloria a donde todo empezó y un ejemplo enorme de esto, fue el regreso de Jaime Munguía a Tijuana, así es de que… ¡nos vemos pronto en una gran velada, en algún lugar de mi México lindo y querido!

@ernestoamador