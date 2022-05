¡Ni en la primaria le sacaba a los grandotes!

Es bien sabido que Canelo es bajito de estatura para las divisiones que ha conquistado, el tapatío mide 1:73 y ha enfrentado a rivales incluso de 1:91 de estatura lo cual nos indica que el tamaño en boxeo, no importa.

Incluso el Campeón mexicano en una entrevista anterior previo a la pelea ante Callum Smith, me dijo lo siguiente: “No lo voy a cargar, no hay problema”.

En el espectacular KA Theathre del MGM aquí en Las Vegas, Nevada previo a la conferencia de prensa, platicamos con el #1 Libra X Libra del planeta y nuevamente surgió el tema del tamaño, y de manera coloquial nos remontamos a su infancia, donde Santos Saúl, antes de ser bautizado como “El Canelo”, reconoció que siempre fue bronco y que se aventó varios “tiros” en la calle, pero que siempre se la rifaba con niños muchos mas grandes que él y sonriente dijo: “Incluso hubo agarrones hasta con los de la CONALEP”.



Reto tras reto, Campeón tras Campeón, Canelo va dejando en claro que el buscar retos que parecerían una “locura”, es lo que lo tienen tan vivo y tan hambriento, el dinero ya no es problema.

Esta pelea como retador del cetro 175 AMB, puede representar el mayor reto para el monarca mexicano, sin duda, la pelea mas peligrosa después de Golovkin.

Platicando con Daniel Ponce de León, el ex Campeón mundial Tarahumara, dijo algo que me impresionó: “Canelo en esta pelea está en la cuerda floja”, y aunque el ex monarca 122 y 126, se mostró confiado en el poder de puños de Canelo, no deja de reconocer, que este combate es de altísimo voltaje.

En lo previo se puede decir de todo, seguramente habrá infinidad de análisis y las casas de apuesta apuntarán a un favorito, pero creo que las palabras que me dijo Bivol, son las que mejor definen esta pelea de campeonato del mundo de los semipesados; “Sólo Dios sabe lo que va a pasar este 7 de mayo aquí en Las Vegas”.