No es obligación del público en general el ser expertos en boxeo; sin embargo, si lo es para periodistas, comentaristas y analistas de deporte que “analizan” o más bien dicho critican al boxeo y a los boxeadores y es que con la libertad o el libertinaje en las redes, cualquiera omite una opinión, que no sólo daña, si no que mal informa.

Recientemente Jaime Munguía noqueó a John Ryder ante 10,836 fanáticos en Phoenix, Arizona en lo que fue la consagración como boxeador del tijuanense, una noche donde seguramente se selló un inquebrantable vínculo entre la fanaticada mexicana y el ex monarca superwelter. Simplemente Munguía Escobedo se lució y dio un golpe de autoridad en la mesa con respecto a la división de las 168 libras, dejando en claro que está listo para cualquiera en las 100-68.

Sin embargo, ni tardos ni perezosos los haters de Canelo salieron a pegarle con todo al monarca tapatío, obviamente por la gran actuación de Jaime, pero lo que no midieron como siempre antes de atacar fue que salieron a “pegarle” a Saúl, pero sin elementos. Me explico: “Jaime si noqueó a Ryder y Canelo no pudo, Canelo no sirve, lo demostró Jaime”, estas fueron algunas de las ridículas y sin sentido publicaciones en torno a la gran victoria del de Tijuana, es obvio que con esta magna victoria de manera inexorable se iba a hablar de la posibilidad de ver a Jaime retar a Canelo por la supremacía de los supermedianos, pero con todo respeto, el que Jaime haya noqueado a Ryder y Canelo no, es irrelevante, repito: Los estilos hacen peleas.

Yo les pregunto: ¿Benavidez no tiene posibilidades de ganarle a Canelo por no haber noqueado a Plant? Y es que si usamos ese mismo “argumento” de los que odian por odiar, Canelo si noqueó a Plant y Benavidez no. ¿Entonces para que pelearían Canelo vs Benavidez?, si usamos esa retórica llena de mala leche, entonces no habría posibilidad de ver en un futuro Canelo vs Benavidez o Canelo Munguía, pues basado en la idiotez de algunos “analistas”, Jaime le ganaría a Canelo por haber noqueado a Ryder y Canelo le ganaría a Benavidez por haber noqueado a Plant, ¡nada más alejado a la realidad!

Tengo una gran admiración por Canelo, Jaime Munguía y David Benavidez, y en mi opinión de darse algunos cruces entre ellos, incluidos Morrell, Mbilli, Pacheco y Berlanga, podríamos vivir una época de oro en las 168 libras, quizá cercana a lo que se vivió cuando chocaron Leonard, Hagler, Hearns y mi querido “Cholo” Durán, ¡si, de este tamaño es el talento en las 100-68!

Canelo en mi opinión sigue siendo el favorito sobre todos en la división donde reina, pero el efecto Munguía, movió todas las fichas en la candente división y de paso sacó los peores sentimientos de los que odian a Canelo.

Jaime no debe escuchar el canto de las sirenas, porque si bien, hoy los “analistas” lo tienen en los cuernos de la Luna, mañana le pueden dar la espalda con tal de tener likes, y popularidad.

Para despedirme les dejo mi Top 7 de los supermedianos:

1 Canelo

2 Benavidez

3 Munguía

4 Morrell

5 Mbilli

6 Pacheco

7 Berlanga