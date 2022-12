¡Lo que el futbol nunca hará, lo hacemos en el boxeo!

Este 2022 será recordado por ser uno de los mejores años para el boxeo mexicano y desafortunadamente uno de los peores para el futbol mexicano, pero mejor hablemos del deporte que le da gloria a México a diferencia de otros como el futbol que le dan a México vergüenza tras vergüenza.

Mientras la Selección Mexicana se regresó a México con la cola entre las patas después de una de las peores actuaciones en los Mundiales con un inepto técnico extranjero al frente, los púgiles aztecas como siempre sacan la casta y visten de éxitos y prestigio a nuestro México.

Empezamos con las 105 libras, el peso mínimo donde un pequeño gigante nacido en Monterrey, Nuevo León llamado Daniel “Cejitas” Valladares se adjudicó el cetro mínimo de la FIB el 1 de julio del 2022 ante René Mark Cuarto en San Nicolás de los Garza, por decisión dividida a favor del mexicano, quien, por cierto, expondrá su título el 6 de enero ante Ginjiro Shigeoka en Osaka, Japón, ¡Suerte paisano!

El segundo en esta lista acaba de tener acción y de la buena el pasado 3 de diciembre en Glendale, Arizona defendiendo su cetro mosca, el de las 112 del CMB ante el español Samuel Cardona, me refiero al carismático y genial Julio César “Rey” Martínez que a pesar de perder con “Chocolatito” González en el intento de conquistar el cetro diamante del CMB de los supermosca, no se mosqueó, ni se acongojó y sorteó la derrota y no sólo mantuvo, se título mundial de las 112, sino que promete ir por más el 2023.



De las 112 libras nos vamos a las 115 donde recientemente el boxeo mexicano acaba de escribir una de las más grandes páginas con letras doradas, cuando Juan Francisco “El Gallo” Estrada, defendió sus cetros 115 CMB y The Ring Magazine ante su eterno rival el nicaragüense Román “Chocolatito” González, antes llamado “El mata mexicanos”, Estrada con esta victoria no sólo conserva su calidad de monarca mundial, si no que cierra y con broche de oro una trilogía de ensueño ante un seguro salón de la fama como lo es el oriundo de Managua, Nicaragua. La pregunta es: ¿Habrá una cuarta pelea?

Es prácticamente imposible el que 4 peleadores de la misma nación sean los campeones en los 4 organismos que hoy rigen al boxeo, pero dije, prácticamente imposible, más no imposible, recientemente las 126 libras, la división pluma que tanta gloria nos ha dado históricamente, estaba totalmente pintada de verde, blanco y rojo, vamos, las 126 fueron hasta hace muy poco, simple y sencillamente… mexicanas.

Los nombres: Rey Vargas por el CMB, Leo Santa Cruz por la AMB (cetro que acaba de dejar vacante el michoacano), Luis Alberto “Venado” López en la FIB y finalmente Emanuel “Vaquero” Navarrete por la OMB. Estos bestiales guerreros mexicanos conquistaron sus respectivos títulos con verdaderas proezas, Mark Magsayo, Miguel Flores, Josh Warrington y Rubén Villa fueron las respectivas víctimas de estos campeones mexicanos en las muy mexicanas 126 libras.

Dejamos las 126 libras y nos vamos a las 168 donde hay un solo campeón indiscutido, nada más ni nada menos que el Canelo Álvarez, que ostenta todos los cinturones de los supermedianos, en el camino al indiscutido dejó en el camino a Callum Smith, Billy Joe Saunders y finalmente a Caleb Plant. El 2022 fue agridulce para Saúl Álvarez Barragán, en mayo perdió ante Bivol buscando el cetro AMB de las 175 libras, pero en septiembre del año que agoniza derrotó por segunda ocasión a su némesis Gennady Golovkin, reteniendo todos los cinturones de los supermedianos, ya en el 2023 irá por defensa de sus cetros de las 100-68 y por la revancha ante Bivol en las 175 libras.



En otra ocasión detallaremos a los grandes peleadores mexicoamericanos, ellos merecen una mención aparte, muchos son el futuro del boxeo mundial y créanme que en el 2023 nombres como Sebastián Fundora, Joshua “El Profesor” Franco, Jesse “Bam” Rodríguez, David Benavidez, Andy Ruíz Jr y Vergil Ortiz entre otros serán los protagonistas de las grandes veladas para el año venidero.

Finalmente, no podemos olvidar a Jaime Munguía que seguramente en el 2023 irá por Golovkin y sus títulos, Isaac “Pitbul” Cruz, que no huele, apesta a campeón del mundo, no olvidemos a Oscar Valdez y Gilberto “Zurdo” Ramírez que regresarán por todo, Mauricio “Bronco” Lara, nombre que escuchan en Inglaterra y corren, William “Camarón” Zepeda que será un dolor de cabeza en los ligeros y que sigue esperando el “contrato” de Shakur, Luis “Pantera” Nery, que si se disciplina y retoma el hambre puede acabar con cualquiera y para cerrar con broche de oro hay dos nombres que no podemos olvidar, Lindolfo Delgado y Omar “Pollo” Aguilar quienes protagonizaron lo que puede ser una de las mejores peleas del año.

Así que si la Selección Mexicana de Futbol sigue sin dar una, no se preocupen, el boxeo mexicano tendrá títulos y campeones del mundo… “hasta pa’ aventar pa’ arriba”.