La Asociación de escritores de Norteamérica ha nombrado y reconocido a Canelo Álvarez y a Eddy Reynoso, como peleador del año a Saúl y como manager y entrenador del año a Eddy Reynoso, esto no solamente llena de gloria a México en cuanto al boxeo se refiere, sino que también se logra por primera vez en la historia del boxeo mundial.

Si hacemos un poco de historia solamente Julio César Chávez en 1990 y ahora Canelo han sido los únicos mexicanos que han recibido este reconocimiento y distinción por parte de la prestigiosa Asociación de escritores de Norteamérica, realmente es algo excepcional, pues independientemente de la enorme historia del boxeo azteca, solo 2 mexicanos han sido distinguidos como los mejores por esta Asociación.

El reconocimiento a boxeador del año es llamado (premio Sugar Ray Leonard) y el de entrenador del año es nombrado, (trofeo Eddie Futch), estos galardones confirman al “dúo dinámico” Álvarez-Reynoso como la dupla mas exitosa en la historia del boxeo mexicano.



En cuanto a Canelo se refiere, era indudable que al convertirse en el primer ser humano en ser indiscutido en las 168 libras, sin duda sería llamado boxeador del año por segunda ocasión de manera consecutiva.

Por su parte Eddy Reynoso logra lo casi imposible, entrenador y manager del año, pues es obvio que son actividades completamente distintas y aunque al final se complementan, es muy extraño que alguien se distinga en los dos complicados departamentos y Eddy un tapatío que arrancó de cero, hoy por hoy es reconocido como el mejor del mundo en las dos especialidades.

No me queda la menor duda de que la formula Canelo-Eddy esta basada en trabajo, disciplina, respeto y muchos sacrificios, pero creo que el condimento mas importante de esta histórica y exitosa dupla, es la lealtad y amistad a prueba de todo, Eddy y Canelo literalmente son hermanos y socios de vida, esto se nota a leguas, pues no solamente disfrutan los retos, los entrenamientos, las peleas y seguramente también soportan juntos las encarnizadas y baratas críticas, pero no cabe duda de que la constante que los ha llevado tan lejos es la lealtad y amistad a prueba de todo.

Como mexicano me siento muy orgulloso de que, a los mejores del boxeo mundial, se les salta el corazón igual que a mi, al ver la bandera verde, blanca y roja y como paisano de Saúl y Eddy, les digo que: ¡Sus éxitos son mis éxitos! ¡Felicidades pues al mundialmente reconocido CANELO TEAM!