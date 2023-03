La pelea que regresará la credibilidad al boxeo

51 victorias sin derrota, 45 nocauts en total, 208 rounds disputados, son algunos de los números que en conjunto tienen Gervonta Davis y Ryan García hasta ahora, además de las 3 divisiones conquistadas por “El Tank” Davis, las 130, las 135 y las 140 libras, o si lo prefieren los súperpluma, los ligeros y los súperligeros.

Este 22 de abril “La Ciudad del Pecado”, albergará y será testigo de una mega pelea, cuando choquen dos de los más grandes peleadores de esta nueva generación, ellos reúnen prácticamente todo lo que se necesita para ser estrellas del boxeo, son muy queridos, pero a la vez muy odiados, son muy populares en las redes sociales, cuentan con un estilo único, son valientes, pegan, se fajan, son veloces, pero sobre todas las cosas, se odian entre sí.

Días antes de que se anunciara este peleón, el mundo del boxeo y su servidor, pensábamos que la pelea entre Davis y García, estaba “muerta”, sin embargo, luego de 7 arduos y largos meses, finalmente se anunciaba la tan anhelada y esperada “guerra”, si, finalmente Ryan a quien habrá que reconocer como el que no quitó el dedo del renglón y presionó a su gente y a la gente de Gervonta, finalmente lograba su cometido… enfrentar a Gervonta Davis.

“Ryan no solamente está carita, también tiene cojones”, fueron las declaraciones que Óscar de la Hoya me dió acerca del carácter y determinación del chamaco de Victorville, California.

Leonard Ellerbe CEO de Mayweather Promotions reconoció a Ryan y a Gervonta diciendo lo siguiente: “Reconozco que, si no es por Ryan, la pelea no se hubiera dado”. “Gervonta sabe lo peligroso que es Ryan y no le importó”.

Beverly Hills, California es sinónimo de glamour, pero también de boxeo, y El Beverly Hilton sirvió como el magnífico lugar que albergó la segunda y última conferencia del enorme agarrón entre Gervonta Davis y Ryan García, vale la pena recordar que, en este mismo y lujoso hotel, Canelo le rompió los lentes a Caleb Plant, previo a su pelea por todos los cetros de las 168 libras, hace tiempo atrás.

La conferencia de prensa en Los Angeles, California estuvo mucho más caliente que la de Nueva York, pues a diferencia del respeto que se vivió en “La Gran Manzana”, a pesar de la llegada 3 horas tarde de Davis a la primera conferencia, todo lo demás transcurrió con total calma.

Sin embargo, la de Beverly Hills, resultó candente y retadora, Gervonta insistentemente le decía a Ryan lo siguiente: “Eres un peleador de un sólo golpe, sólo sabes tirar gancho de izquierda”, a lo que Ryan reviró: “No sabes lo que vas a enfrentar, lo sabrás cuando despiertes en el hospital”.

Al final de la incandescente conferencia de prensa platiqué con los dos.

Ryan García

“Ya le gané los primeros rounds en Nueva York y aquí en Los Ángeles y eso es lo que me va a durar en el ring”.

Gervonta Davis

“La cara del boxeo soy yo, Canelo ya va de salida”.

No cabe duda de que son distintos en estilo boxístico, en personalidad y porque no decirlo en cuanto al respeto a la gente y a la prensa, pareciera que el más joven entiende más la importancia de lo que es la promoción de una pelea de este tamaño, aunque quizá lo de Gervonta sea sólo un personaje, lo cierto es que los dos se declararon listos para una de las peleas más anticipadas de los últimos años, donde se van a enfrentar el poder de Gervonta ante la velocidad de Ryan, aunque yo agregaría lo siguiente: Esta es una pelea de un solo error, pienso que el que se equivoque acabara noqueado.

Por la sangre mexicana de Ryan, mi corazón está con él y mi lógica boxística hace que mi cartera esté con Gervonta, en lo previo veo esta pelea 55-45 a favor de Davis, pero no descarto un nocaut a favor de Ryan.

Para mi esta gran pelea acaba por nocaut y sólo Dios sabe quién levanta la mano el 22 de abril en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.