La pelea más grande en la más grande vitrina

Este sábado, 13 de septiembre, inicia una nueva era para el boxeo mundial cuando "Canelo" y Crawford se enfrenten en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, en una épica pelea que podrá ser vista por millones de seres humanos de manera global a través de NETFLIX.

He venido sosteniendo que se van a enfrentar los dos mejores peleadores de su generación y créanme, no estoy exagerando. Esta pelea será recordada generación tras generación, por los ingredientes que traerán al choque de titanes.

Para que "Canelo"pudiera conquistar de manera indiscutible la división de los supermedianos, tuvo que dejar en el camino a un Callum Smith de 1.91 de estatura con récord de 27-0 y 19 anestesiados. Otro que sucumbió en esta misión fue Billy Joe Saunders, invicto en 30 peleas con 14 nocauts.

Finalmente, para coronarse como indiscutible, "Canelo" noqueó a Caleb Plant, un tozudo guerrero estadounidense que llegaba al encuentro con Saúl con 21-0 y 12 victorias por nocaut. Esta proeza es única, pues el campeón tapatío fue el primero en lograr ser indiscutible en las 168 libras, derrotando en fila a tres campeones mundiales que ostentaban un récord combinado de 78-0 y 45 nocauts. Sin duda, ¡brutal!

Crawford, por su parte, es considerado por muchos un esteta, un virtuoso del boxeo, un peleador distinto con un IQ boxístico muy por encima de lo normal. Terence logró la proeza de ser el primer peleador en la historia en conquistar dos distintas divisiones de manera indiscutible: los superligeros y los welter.

De la victoria ante Dulorme para coronarse monarca de las 140, hasta la paliza a Indongo, “Bud” derrotó a Jean, Lundy, Postol, Molina Jr., Díaz y finalmente a Julius Indongo, al que literalmente destrozó para ganarse el derecho de ser llamado indiscutible.

El 29 de julio de 2023, Crawford tocó la cima del boxeo mundial al despedazar a Errol Spence Jr., un libra por libra que se presentaba ante Crawford con 28-0 y 22 nocauts. Esa noche, la T-Mobile Arena fue testigo de lo que realmente Terence Crawford significaba para el boxeo mundial. Podríamos decir que Crawford es un verdadero “asesino” en el encordado.

Con datos de Canelo y Crawford podríamos llenar páginas y páginas, pero eso ustedes ya lo saben.

Hablemos de NETFLIX: una vitrina que rebasa los 300 millones de suscriptores a nivel mundial y que es, sin duda, la vitrina por excelencia. ¿Quién no tiene NETFLIX?

Hago esta pregunta para que ustedes se den cuenta de lo accesible que será disfrutar de "Canelo" vs. Crawford.

En mis años mozos era obligado sentarse frente a un televisor. Esas reuniones me marcaron por siempre, pero como todo en la vida, todo evoluciona y eso es lo que le faltaba al boxeo: evolucionar. En mi opinión, este es el invaluable aporte de NETFLIX al boxeo.

De manera anecdótica les platico que la pelea de Jake Paul y Mike Tyson la vi en una gasolinera de regreso de Los Ángeles a Las Vegas. Mi acompañante era mi hijo Ernesto Jr. Debo decirles que él no consume boxeo, con la excepción de peleas muy grandes. Por cierto, Paul vs. Tyson fue vista en 60 millones de hogares.

Cuál sería mi sorpresa cuando mi hijo me pidió que nos estacionáramos a ver Paul vs. Tyson en esa gasolinera, acompañados de un muy mal café, que más que café parecía agua de calcetín.

Un chamaco de 26 años sabía perfectamente la hora de la pelea de Paul vs. Tyson y además, tenía muy claro que la podíamos ver donde fuera, siempre y cuando alguien trajera un smartphone.

Canelo vs. Crawford es una de las peleas más grandes de la historia y, con NETFLIX de la mano, será gigantesca en números.

