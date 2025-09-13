La pelea más grande, en la más grande vitrina

Este día inicia una nueva era para el boxeo mundial cuando Canelo y Crawford se enfrenten en el Allegiant Stadium de Las Vegas, en una épica pelea que podrá ser vista por millones de seres humanos de manera global a través de NETFLIX.

Se van a enfrentar los dos mejores peleadores de su generación y no exagero. Esta pelea será recordada generación tras generación, por los ingredientes que traerán al choque de titanes tanto Canelo como Crawford.

Para que Canelo pudiera conquistar de manera indiscutible la división de los supermedianos tuvo que dejar en el camino a un Callum Smith con récord de 27-0 y 19 anestesiados. Otro que sucumbió fue Billy Joe Saunders, invicto en 30 peleas con 14 nocauts. Finalmente, para coronarse como indiscutible, Canelo noqueó a Caleb Plant, quien llegaba al encuentro con 21-0 y 12 victorias por nocaut. El tapatío fue el primero en lograr ser indiscutible en las 168 libras, derrotando a tres campeones mundiales. Crawford, por su parte, es considerado por muchos un esteta, un virtuoso del boxeo. Terence logró la proeza de ser el primer peleador en la historia en conquistar dos distintas divisiones de manera indiscutible: los superligeros y los welter. De la victoria ante Dulorme para coronarse monarca de las 140, hasta la paliza a Indongo, Bud derrotó a Jean, Lundy, Postol, Molina Jr., Díaz y finalmente a Julius Indongo, al que literalmente destrozó.

El 29 de julio de 2023, Crawford tocó la cima del boxeo mundial al despedazar a Errol Spence Jr., que se presentaba ante Crawford con 28-0 y 22 nocauts.

Hablemos de NETFLIX: una vitrina que rebasa los 300 millones de suscriptores a nivel mundial. ¿Quién no tiene NETFLIX? Hago esta pregunta para que ustedes se den cuenta de lo accesible que será disfrutar de Canelo vs. Crawford.

En mis años mozos era obligado sentarse frente a un televisor. Pero como todo en la vida, todo evoluciona, y eso es lo que le faltaba al boxeo: evolucionar. En mi opinión, este es el invaluable aporte de NETFLIX al boxeo.

La pelea de Jake Paul y Mike Tyson la vi en una gasolinera. Mi acompañante era mi hijo Ernesto Jr. Él no consume boxeo, con la excepción de peleas muy grandes; Paul vs. Tyson fue vista en 60 millones de hogares.

Mi hijo me pidió que nos estacionáramos a ver Paul vs. Tyson en esa gasolinera. Un chamaco de 26 años sabía perfectamente la hora de la pelea de Paul vs. Tyson y, además, tenía muy claro que la podíamos ver donde fuera, siempre y cuando trajera un smartphone.

Canelo vs. Crawford es una de las peleas más grandes de la historia y, con NETFLIX de la mano, será gigantesca en números.

