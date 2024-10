¡La noche de las revanchas o la consolidación!

¿Quién no ha querido desquitarse en la vida? ¿Quién no se ha querido sacar una espinita clavada? ¡Todos! Y es que el desquite es una condición humana, pero cuando se trata de boxeo el buscar el desquite y la revancha se maximiza, y este 7 de diciembre en Arizona, tanto Óscar Valdez y Robeisy Ramírez tendrán la enorme oportunidad de sacarse la enorme espina que traen clavada en el corazón tras las derrotas ante Emanuel “Vaquero” Navarrete y Rafael “Divino” Espinoza respectivamente.

Navarrete vs Valdez II y Espinoza vs Ramírez II, son dos de las revanchas más esperadas de los últimos años, con tres mexicanos y un cubano involucrados en dos batallas épicas en las 130 y las 126 libras, por cierto, divisiones donde los guerreros aztecas han brillado a nivel mundial, con un histórico dominio de las mismas.

Era un 12 de agosto del 2023, el feudo el “Desert Diamond Arena”, los gladiadores “Vaquero” Navarrete de San Juan Zitlaltepec y el orgullo de Nogales Óscar Valdez Fierro, en el papel la pelea parecía mucho más pareja de lo que resultó, pues Navarrete se impuso claramente ante Valdez por decisión unánime, Emanuel venía de conquistar el vacante 130 de la OMB ante Liam Wilson, mientras que Óscar venía de vencer por segunda ocasión al tozudo Adam López (peleador que envío a la lona al nogalense en su debut en los superpluma). Al final la noche fue larga y negra para Valdez Fierro y de total dominio y celebración para el Navarrete TEAM y créanme que desde aquella complicada noche el doble olímpico mexicano, no piensa en otra cosa que sacarse la espina ante el monarca de las 130 libras versión OMB.

Nunca olvidaré la fecha en que chocaron por primera vez Robeisy Ramírez y Rafael “Divino” Espinoza, pues mi madre EPD celebrara cada 9 de diciembre un año más de vida, ya hablando del combate fue de antología, de estar en la orilla de la butaca pues parecía que todo se complicaba para el tapatío cuando visitó la lona en el 5to round, sin embargo, algo me decía que mi paisano (al que conozco desde el programa “Solo Boxeo” de Univisión) le daría la vuelta a la tortilla… ¡y dicho y hecho!, en el último giro Espinoza envío a la lona al dos veces medallista de oro “El Tren” Ramírez para consagrarse como campeón pluma OMB por decisión mayoritaria en lo que llamé: “La divina noche del divino”.

En la revancha entre Navarrete y Valdez, veo ligeramente favorito al “Vaquero”, sin embargo, debo advertir que si Navarrete no se prepara en lo físico al 1000 % la puede pasar mal (no olvidemos el empate ante Conceicao y la derrota ante Berinchyk), por cierto, no descarto nocaut de cualquier lado.

En cuanto a Espinoza vs Ramírez si bien, los dos vienen de ganar, creo que vive mejor momento “El Divino”, a el lo vi acabar con Sergio Chirino, y no solamente en lo boxístico, sino en lo humano lo vi muy centrado, desafortunadamente al “Tren” cubano no lo he visto desde hace mucho, pero pienso que le puede ganar el estar tan enojado y tan hambriento de revancha, en este tirote de desquite, veo favorito al tapatío y quizá si se desborda su rival, hasta por la vía del cloroformo.

¡Vaya noche la que nos espera el 7 de diciembre!