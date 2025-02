Habrá mucho billete y mucho talento

“Poderoso caballero don dinero”, no cabe duda de que esa frase está mas vigente que nunca en el boxeo y es que, dicho sea con todo respeto, muchos integrantes de la familia del boxeo mundial se han agachado de grotesca manera, y no es que esté en contra de la enorme ayuda e inversión económica que, a través de Turki Alalshik, ha llegado a un deporte que necesitaba guía, unidad y rumbo. Eso me parece maravilloso, pero el exceso de caravanas, me saca de mis casillas.

Ahora bien, hablemos de lo positivo, pues más que cosas que criticar, hay muchas que alabar y aunque parezca “elemental mi querido Watson”, el que hoy por hoy estén peleando los mejores contra los mejores no es otra cosa más que alinearse al billete que ha llegado al boxeo. Esto de verdad lo celebro, lo saludo, lo festejo y lo aplaudo pues literalmente Turki noqueó de un golpe las envidias, los egos y la arrogancia de muchos promotores y televisoras que lejos de trabajar de la mano, se tropezaban y al final el pagano era el que pagaba. Me explico:

Los fanáticos del boxeo pagaban por ver buenos combates que no se dieron en su momento, las televisoras secuestraron a los peleadores prohibiendo que unos pelearan con otros; de hecho, podríamos decir que había “campeones de ESPN”, “campeones de SHOWTIME”, “campeones de DAZN”, pero al final los campeones de cada televisora nunca se enfrentaban entre ellos y al haber tanto organismo y tanto cinturón en un momento dado se crearon “campeones de papel”; vamos, sin el reconocimiento absoluto, sin ser campeones reales, con la salvedad de los indiscutibles.

“The Last Crescendo” es el ejemplo de que, si al público conocedor le ofrecen buenas peleas, aunado a grandes espectáculos, ahí estarán cautivos pagando lo que tengan que pagar por ver a sus estrellas buscando la cima del boxeo, pero no pretendamos que paguen por ver un evento de pago por evento a cambio de peleas sin sentido y carentes de valor. Esto Alalshik lo ha hecho muy bien, enfrenta a los mejores con los mejores.

¡Agárrense con la enorme cartelera!

Beterbiev vs Bivol II por todos los cetros semipesados; Carlos Adames vs Hamzah Sheeraz por el mediano del CMB; Vergil Ortiz vs Israil Madrimov por el interino superwelter CMB; Martín Bakole vs Joseph Parker por el interino pesado OMB; Zhilei Zhang vs Agit Kabayel por el interino pesado WBC y Shakur Stevenson vs Josh Padley por el ligero del CMB.

En mi opinión se imponen: Beterbiev. En la que puede robarse la noche voy con Adames. ¡Uffff! Si Vergil se confía en lo más mínimo Madrimov se lo lleva, esta la veo con 50 por ciento de posibilidades para cada uno, de Bakole vs Parker veo ganar a Parker por el estado físico, entre Zhang y Kabayel habrá guerra con final feliz para Kabayel y si no sale a aburrirnos Shakur se debe imponer a Padley, pero no descarten sorpresa.

Como les dije al principio, habrá mucho billete y mucho talento, pero por favor no confundamos la gratitud con el servilismo, en lo personal estaré eternamente agradecido por lo que se vive ahora en el boxeo, pero como algún día escribí: “Trabajemos con ellos, no para ellos”.