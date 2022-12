Esto fue lo que más me impactó en 2022

Haciendo memoria con mis 56 años al hombro, y seguramente 50 años al menos viendo boxeo, realmente es muy difícil que algo me sorprenda realmente en el boxeo y créanme que en este agonizante 2022, me vi sorprendido gratamente e ingratamente por momentos que quiero compartir con ustedes en este año que termina y que nos marcó de por vida.

Callaron a los “machitos”

El boxeo de las mujeres acalló las severas críticas y el desprecio de los misóginos, “machitos” y despreciables “hombres” que ven al boxeo femenil con desprecio total y no solo lo ignoran, sino que lo bloquean para buscar que desaparezca, sin embargo, mis admiradas y respetadas mujeres boxeadoras aguantaron desprecios, burlas, bolsas ridículas y en base a “ovarios” bien puestos han logrado aún con todo en contra, y así, históricamente se han ganado un lugar de respeto en el tan acochambrado y sucio mundo del boxeo, de hecho, este 2022 debe ser recordado por que las batallas de las mujeres superaron por mucho a las batallas de los hombres.

Nombres de la talla de Katie Taylor, Amanda Serrano, Seniesa Estrada, Yokasta Valle, Marlen Esparza, Alycia Baumgardner, Mikaela Mayer, Claressa Shieds, Savannah Marshall, Jessica Nery, Yamileth Mercado y Erika Cruz entre otras grandes guerreras, nos abre el panorama y los ojos para darnos cuenta de que hay enorme talento y futuro en el 2023 para las valientes mujeres que han optado por el único deporte que no se juega, de hecho, creo que la pelea del año del 2022 debe ser Katie Taylor vs Amanda Serrano celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York, el 30 de abril pasado, de ese tamaño es el boxeo femenil.



El año de Bivol

Siempre que pelee un mexicano iré a muerte con él como espectador, sin embargo, como analista debo reconocer que seguramente el mejor año de la carrera de Dmitrii Bivol, (al que por cierto considero peleador del año), será recordado por ganarle a dos mexicanos, sí, Bivol le ganó nada más ni nada menos que al Canelo Álvarez y a Gilberto “Zurdo” Ramírez en fila.

El 7 de mayo del 2022 será recordado por el boxeo mexicano y el boxeo mundial, como una noche inesperada, una noche en donde la lógica, al menos para muchos analistas no se impuso, pues al final de una guerra de 12 rounds las tarjetas favorecían a Bivol sobre Canelo y con este resultado, el ruso conservaba su calidad de invicto y su título de las 175 libras versión AMB, las 3 tarjetas dieron 115-113 a favor de Bivol y el mundo del boxeo se sacudía… Canelo perdía por segunda ocasión, pero muy poca gente reconoció la gran actuación de Bivol, que sin duda hizo su trabajo aquella fatídica noche para los mexicanos, en el 2023 podríamos ver Canelo vs Bivol II, pero por ahora nos toca reconocer al ruso.

Cuando digo que el 2022 puede ser el mejor o uno de los mejores años de Bivol, es porque el mismo año en que derrotó a Canelo, le quitó el invicto a Gilberto “Zurdo” Ramírez, quien había estado pidiendo a gritos el combate ante Bivol, la verdad sea dicha, tenemos que reconocer que Ramírez estuvo muy lejos de su mejor noche al perder claramente en Abu Dabi con tarjetas de 117-111 X2 y una de 118-110 en una noche para el olvido para el boxeo mexicano, pues Bivol derrotaba en fila al segundo mexicano, conservaba título y la calidad de invicto, posicionándose como el peleador del año.



En el boxeo también hay monstruos…

El imperio del sol naciente es sin duda considerado un lugar de guerreros, un lugar de honor y un lugar de grandes peleadores y luchadores en innumerables disciplinas de contacto, y cuando digo que en el boxeo también hay monstruos, no me refiero a los clásicos monstruos del Japón como “Godzilla”, en esta ocasión me refiero a Naoya “El Monstruo” Inoue, a quien considero hoy por hoy el #1 Libra X Libra del planeta.

Las víctimas del “Monstruo” japonés en el 2022 fueron Nonito Donaire al que noqueó en round y medio, después noqueó a Paul Butler en 11 para adjudicarse el título que le faltaba para ser el “más gallo”, o sea el indiscutido de las 118 libras, división que se espera abandone para buscar reinar en las 122 libras, los supergallo.

Hasta el día de hoy Inoue ha conquistado 3 distintas divisiones, 108, 115 y 118 libras y seguramente se coronará en el 2023 en las 122.

Como les dije, después de 50 años de ver boxeo, es difícil que algo te sorprenda, pero Inoue no solamente me sorprende, su clase, su boxeo, su pegada y su estilo hacen que me levante a las 3 de la mañana aquí en Las Vegas para ver al “Monstruo” en acción, repito, es mi #1 Libra X Libra.

El boxeo es como la vida:

Si dejas de tirar golpes te paran la pelea.

Siempre hay revancha.

Nos podemos levantar de la lona al 9, para noquear.

La disciplina siempre vence al talento.

En la vida como en el boxeo ganamos o aprendemos, nunca perdemos.

Las peleas se ganan en el gimnasio, se ganan en el día a día.

Debemos ser implacables en el combate y generosos en la victoria.



Finalmente, y deseándoles lo mejor en este 2023, espero que Dios esté en su esquina, así como Dios siempre está en mi esquina.