El boxeo me salvó de morir en prisión

Totalmente cierto de que Dios fue quien lo llevó a la cárcel para salvarlo de las drogas, el alcohol y las malas compañías, hoy Jonathan Moreno recuerda con sentimientos encontrados y agridulces, su dura infancia, donde fue testigo de como su padrastro golpeaba a su madre, como fue su llegada a las adicciones, a las drogas y al alcohol, sin olvidar por supuesto, que al vivir una vida, literalmente en las peligrosas calles de Iztacalco, lo llevaron a delinquir y después a pasar 8 años de su vida tras las rejas, ingresando siendo prácticamente un niño a los 18 años para rodearse de maleantes como violadores, secuestradores, asesinos y narcotraficantes… sin embargo, el asegura que el boxeo y Dios en su esquina, lo salvaron de hundirse mas y de morir en un pleito en el reclusorio norte.

En una profunda e íntima charla con “Jony”, como le gusta que le llamen, descubrí; ternura, bondad y hambre de ser alguien en la vida y en el boxeo, el gandalla y el bravucón, murieron en la cárcel, eso es algo que quedó atrás, gracias a 8 años de duras enseñanzas tras las rejas.

El boxeo sorprendió al chavo barrio, que se hizo popular y famoso en el reclusorio norte, por ser noqueador y bueno para el tiro, de hecho, el “Jony” ganó por nocaut sus 7 primeras peleas en la cárcel y eso le valió la admiración y respeto de los mas peligrosos “malandros”, como el les llama, al grado de dormir sin temor alguno en una de las cárceles mas peligrosas del mundo.

A tan sólo 14 días de cumplir 8 años en la cárcel a Jonathan Eduardo le llegó el aviso de la libertad, dejando atrás amargas y enriquecedoras experiencias y un récord amateur de al menos 50 peleas, 2 derrotas, 2 empates y 14 noqueados.

Hoy Jonathan Eduardo Mendoza Moreno se la vive en un gimnasio en el estado de Hidalgo, “El Jony” trabaja de 8 de la mañana a 10 de la noche como entrenador de boxeo y cada vez que le queda un rato libre se calza unos viejos y desgastados guantes para entrenar con todas sus fuerzas e ilusiones, con el sueño y meta de ser algún día campeón del mundo.

Sólo Dios sabe si “Jony” será campeón del mundo, pero después de conocer su historia, me queda claro que Dios escogió al boxeo y al reclusorio norte, para salvar al niño de Iztacalco, de convertirse en un “malandro” más que habría muerto en las calles de la Ciudad de México.

¡A 1 mes de la hazaña!

¡Se la rifó el chavo de 4to, le ganó al de 6to!, estas palabras me recuerdan a la escuela primaria José Martí en la colonia del valle, donde estudié la primaria, sin duda, era una hazaña que un chavo de 4to le ganara en un tiro derecho a un grandote de 6to, y esto es precisamente lo que Canelo Álvarez buscará el 7 de mayo ante Bivol, al que está retando por el cetro de las 175 libras versión AMB. Canelo en entrevistas anteriores siempre me ha dicho cuando enfrenta a los grandotes, que no los va a cargar, que esto es boxeo, sin embargo, un guerrero de 1:73 de estatura que ha derrotado a peleadores incluso de 1:91 como Callum Smith, en esta ocasión, no sólo va por “el de 6to grado”, si no que va por el mas “perrón del sexto grado”.

Si Canelo le gana a Bivol, tiene 2 sopas por delante, la tercera con Golovkin, si el kazajo derrota convincentemente al nipón Ryota Murata, o barrer las 175 libras ya sea ante Artur Beterbiev o Joe Smith Jr.

Ojalá se nos haga una sana costumbre el ver ganar a Canelo, pero creo que también le debemos dar la dimensión de un eventual triunfo del tapatío, ante el mas peligroso semipesado del momento.

Hoy con 55 años encima, sigo recordando cuando alguien de 4to de primaria le ganaba a uno de 6to grado en la Escuela primaria José Martí, en la meritita esquina de Mier y Pesado y La Morena en la colonia del valle.

Ojalá que Canelo le siga ganando a los grandotes de 6to grado.

@ErnestoAmado