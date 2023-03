¡Dejemos disfrutar a Benavidez su triunfo y a “Canelo” su regreso a México!

David Benavidez protagonizó la pelea de su vida al derrotar categóricamente a Caleb Plant, su otrora “enemigo” boxístico, en un magno evento, su primero en PPV, aquí en Las Vegas, Nevada.

Por su parte, “Canelo” Álvarez enfrentará el 6 de mayo -en su regreso a Guadalajara- a John Ryder, quien es el número 1 de la OMB, en su calidad de campeón interino de las 168 libras. Es un regreso de ensueño y repleto de romanticismo para el mexicano, quien vuelve en lo más alto de su carrera a su tierra, donde todo inició.

El problema es que la gente y muchos comentaristas ya se rasgan las vestiduras por un eventual pleito entre “Canelo” y Benavidez por todos los cetros de las 168 libras, pero antes de que esto suceda, se tienen que dar varias cosas, tales como que la maquinaria televisiva y las promotoras involucradas se pongan de acuerdo en todo sentido, para lo que -sin duda- sería una pelea de época.

Pongamos las cartas en la mesa:

1-. “Canelo” pelea en mayo y es imposible enfrentar a Benavidez antes de septiembre de 2023. No van a bajar a Ryder de la pelea de mayo para subir al “Mexican Monster”, así se paren de cabeza todos los “Canelohaters”. Además, Benavidez -quien acaba de protagonizar una batalla campal el 25 de marzo- necesita tres meses al menos de reposo reglamentario después de la guerra ante Plant. Canelo-Benavidez literalmente es IMPOSIBLE en el primer semestre de 2023.

2.- Habrá que ver si es posible que “Canelo” nuevamente trabaje de la mano de PBC y Showtime. Ya lo hizo ante Plant, pero debemos recordar que si bien es “freelancer”, el tapatío ha venido trabajando con Matchroom Boxing hace varios años y presentándose en la vitrina de DAZN desde 2018, donde se siente muy cómodo. Por su parte, Benavidez ha trabajado prácticamente toda su carrera con PBC y pelea en Showtime desde hace ya muchos años, pero la esperanza muere al último, pues no podemos olvidar que estamos a menos de un mes de Gervonta vs Ryan; Davis pelea en Showtime y García en DAZN.

3.- Hay cuatro organismos. Benavidez es el retador oficial del CMB. Para septiembre, “Canelo” ya habría enfrentado al mandatorio de la OMB, pero habría que esperar a que la FIB -con el cubano William Scull (20-0 y 9 KO’s)-, la AMB -con David Morrell Jr., otro cubano con 8-0 y 7 KO’s- se pongan de acuerdo con el CMB para ver quién seguiría en la lista de los mandatorios en cuanto a organismos se refiere. Pero no olvidemos que la mirada de “Canelo” está clavada en la eventual revancha con Bivol, para sacarse la espina de la derrota en 2022, así es que -al parecer- Benavidez tendría que enfrentar a Morrell, pelea muy sencilla de realizar, o en su defecto darle la bienvenida a Charlo a las 168 libras o fajarse con Demetrius “Boo Boo” Andrade antes de enfrentar a “Canelo”.

4.- Sin duda, esta es una pelea que se ha venido calentando en grande, mayormente por el equipo de Benavidez, pues a pesar de los dimes y diretes, “Canelo” no ha reaccionado, ni rebasado líneas, con respecto a este tema. En su momento, entre Eddy Reynoso y José Benavidez hubo chispas, pero no pasó a mayores.

El “Benavidez Team”, liderado por José Benavidez padre y su promotor, Sampson Lewkowicz, han sido -con legítimo derecho- los que han venido pidiendo esta pelea a gritos; a veces cuidando las formas, a veces no, pero no han fallado en el empeño de conseguir la meta de enfrentar al mejor de las 168 libras, el indiscutido “Canelo” Álvarez.

A la petición de enfrentar a “Canelo” por parte de José Benavidez y Sampson Lewkowicz, se ha unido la gente que sí o sí quiere ver caer a “Canelo”, e independientemente de los dimes y diretes, tenemos que reconocer que es la pelea que todos queremos ver en las 168 libras, y ni Morrell, ni Charlo, ni Andrade, generarían el interés, ni la derrama económica que generarían Canelo y Benavidez juntos en un ring. El problema es que la gente se desespera y no entiende los tiempos del boxeo. Me explico:

“Canelo”, desde principios de 2023, definió su calendario: En mayo Ryder, en septiembre la revancha con Bivol, por lo cual si algún día chocan Saúl y David, me parece que tendría lugar en 2024. Y ya si me piden ganador o mi pronóstico acerca de este peleón, hoy les digo que “Canelo” subiría como favorito sobre Benavidez con un 60-40 o un 55-45 por sus condiciones boxísticas, pegada, aguante (nunca ha visitado la lona). Y hablando de lona, la lona recorrida y experiencia en grandes eventos, es factor. Con esto, no estoy diciendo que Benavidez no es peligroso; de hecho, es peligrosísimo, tiene juventud, pegada, hambre y el deseo incontenible de ser el mejor del mundo y desbancar a “Canelo”. Este choque de guerreros con sangre mexicana podría salvar al boxeo, que está muy necesitado de hazañas, proezas, historias y capítulos históricos. Creo firmemente que Canelo vs Benavidez tiene todos los elementos para revivir una época como la que nos regalaron los “Cuatro Reyes”: Leonard, Durán, Hearns y en paz descanse Hagler. Espero que este “tirote’ se dé, pero -por lo pronto- dejemos a Benavidez que disfrute su gran victoria ante Plant y dejemos que “Canelo” disfrute el tan esperado regreso a su México Lindo y Querido.

@ErnestoAmador