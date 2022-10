De no tener nada en Mazatlán, a buscar todo en Abu Dhabi

El 5 de noviembre del 2022 puede convertirse en una de las fechas más importantes para el boxeo mexicano, pero sobre todo para Gilberto Ramírez Sánchez, mejor conocido como “El Zurdo” Ramírez, un joven de 31 años que de niño inició su carrera en el boxeo, literalmente sin tener un solo peso en la bolsa, sí, el 5 de noviembre el mazatleco buscará conquistar el cetro de las 175 libras de la AMB, ante el peligroso e invicto Dmitry Bivol y poner el nombre de México en la cima del boxeo.

Jesús y Héctor Zápari, quienes llevaron al “Zurdo” Ramírez desde el inicio hasta convertirse en el primer campeón mundial mexicano en las 168 libras, cuentan que Gilberto era un niño disciplinado, que, como todo boxeador en México, surgió de la pobreza extrema y en base a sacrificios para muchos impensables, llegó a la cima del boxeo y ahora ya, trabajando con otro equipo de entrenadores el grandote de Mazatlán, busca su segunda división.

Abriendo el baúl del anecdotario, recuerdo perfectamente cuando Ramírez me platicaba de las regañadas que le daban los Zápari cuando se ausentaba del gimnasio allá en Sinaloa, sin embargo, con el tiempo el niño que a la postre se convirtiera en campeón mundial, les confesó en su momento que cuando no iba a entrenar, era por que no tenía ni para el camión, desde ahí vino el apoyo incondicional de Jesús y Héctor Zápari y la historia se cuenta sola.



Hoy la formula Ramírez – Zápari ya no existe, “El Zurdo” ya trabaja con otro equipo completamente distinto, pero sus inicios en Mazatlán, México y su primer campeonato del mundo, sin duda es el resultado de habérsela partido sin recurso alguno, y es grandioso el ver que cada que hay un tiempecito, “El Zurdo” “se escapa” a su Mazatlán.

Con 44-0 y 30 nocauts, Gilberto tiene con que derrotar al que pareciera “el monstruo” de los semipesados, un ruso llamado Dmitry Bivol avecindado en Indio, California que camina sin descalabros con foja de 20-0 y 11 nocauts, además de contar en su historia, con una sobresaliente victoria ante nada mas ni nada menos que Canelo Álvarez.

Ramírez no es un peleador que hable mucho, de hecho, es más bien callado, pero ya en el encordado cambia totalmente y se convierte en una fiera, que con el agregado de su 1.90 cm de estatura y un alcance de 1.91 cm, es sin duda uno de los trabucos más grandes en la división de las 175 libras.

Dmitry de guardia derecha y “El Zurdo”, zurdo, prometen una guerra total el 5 de noviembre, al parecer el actual monarca saltará al cuadrilátero de la Etihad Arena, en Abu Dabi, como el favorito, sin embargo, algo me dice que no han estudiado bien a Gilberto, en mi opinión el de la tierra de las “pulmonías” (transporte característico de Mazatlán), puede no solamente dar la sorpresa, sino instalarse como uno de los mejores semipesados de la actualidad.

En reciente entrevista con Ramírez me confesó su enorme deseo y confianza de coronarse en la histórica velada, reiteró que entre otros retos, está buscando superar el 50-0 de Mayweather y de paso mencionó, que en su futuro y después de coronarse en su segunda división, buscaría a Canelo por lo lucrativa que resultaría esta pelea, pero también tiene en la mirilla al peligroso pegador Artur Beterbiev, que ostenta los cetros de las 175 versión CMB, OMB y FIB, en una pelea que definiría al indiscutido de los semipesados.



Este próximo 5 de noviembre, Golden Boy y Zurdo promotions van a la conquista de un sueño digno de contar en una película, un niño que salió de la nada, años después buscará levantarse como campeón del mundo en tierras muy lejanas y desconocidas.

Gilberto “Zurdo” Ramírez tiene en sus puños la enorme oportunidad de deslumbrar al mundo, de darse a conocer en cada rincón del planeta, tiene la oportunidad de no fallarle a México y bañarlo de gloria, pero sobre todo tiene la oportunidad de cumplirle sus sueños a ese niño de Mazatlán, que nunca se imaginó ni siquiera ser campeón del mundo.

“Zurdo” en tus puños esta lo que te puede separar de ser un campeón del mundo, para convertirte en leyenda.