Imaginen por un momento caminar bajo el sol ardiente de Aguascalientes con sed, hambre de ser y peleando por un sueño.

A veces, sacrificándolo todo para comprar un par de guantes. Ahora imaginen que, de pronto, alguien les dice que van a entrenar en Las Vegas con los mejores entrenadores y en los gimnasios más emblemáticos de la "Ciudad del Pecado".

Eso fue exactamente lo que vivieron veinte talentosos jóvenes mexicanos gracias al programa boxístico “De la calle a Las Vegas”, creado por el reconocido entrenador hidrocálido Ricardo Cummings con el invaluable respaldo de la gobernadora Teresa Jiménez.

El sueño se hizo realidad: foguearse con la juventud de la capital mundial del boxeo y además, rozarse con figuras de la talla del reconocido entrenador cubano Ismael Salas.

El viaje comenzó el 28 de julio y concluyó el 31. A su regreso, estos muchachos ya no eran los mismos: volvieron cargados de experiencias, recuerdos imborrables y la certeza de haber representado a México en el deporte que más gloria le ha dado a nuestro país.

Con edades de entre 14 y 22 años, tuvieron el privilegio de entrenar en el gimnasio de Floyd Mayweather Junior, algo que pocos en el mundo pueden presumir. Fueron tres días intensos en Las Vegas que, en realidad, coronaron seis meses de arduo trabajo. Se alejaron de las calles, de las tentaciones y de los demonios de las drogas para cumplir el sueño de todo boxeador: entrenar y pelear en la meca del boxeo.

Javier Lehi y Jued Aguilar protagonizaron sesiones de sparring dignas de campeonato. Por su parte, Ricardo Cummings destacó que cuando el esfuerzo privado y el apoyo gubernamental se unen en una causa noble, los resultados son de talla mundial. Gracias a ello, el representativo mexicano regresó fortalecido, orgulloso y con un bagaje de aprendizajes inolvidables.

Pero este proyecto apenas comienza. En palabras de Cummings: “Buscaremos expandir esta iniciativa por todo el territorio mexicano, invitando a gobiernos estatales y empresarios a unirse para sacar de las calles, a través del boxeo, a nuestra juventud.”

No hay boxeo como el mexicano, lo que falta son oportunidades y personas honestas como Ricardo Cummings, que logró unir a Aguascalientes por medio del boxeo y cumplirle el sueño a veinte jóvenes que dejaron las calles para volar rumbo a Las Vegas, Nevada.

Ya veremos en un futuro no muy lejano a mas jóvenes mexicanos salir de la calle rumbo a Las Vegas.