Crawford retirado y Canelo en recuperación dictan la agenda

Hay peleadores que necesitan subirse al ring para mover una división… y hay otros que, aun retirados o en recuperación, gobiernan sin lanzar un solo golpe.

No cabe duda que existen nombres tan grandes en el boxeo que, incluso alejados momentáneamente de la acción, impactan de tal manera que la división donde militan se mueve —o se detiene— según sus planes y su agenda. Ese es, hoy por hoy, el caso de los supermedianos.

La división de las 168 libras ha entrado en una etapa de profundo reacomodo, luego del anuncio de retiro de Terence Crawford y la cirugía a la que fue sometido Saúl Álvarez. Dos ausencias que, paradójicamente, siguen marcando el pulso de la categoría.

En la AMB, Armando Toro Reséndiz fue ascendido a campeón regular luego de que Crawford dejara vacantes todos los cinturones. Se habla de un posible combate contra el uzbeko Bektemir Melikuziev, clasificado número dos, e incluso se ha mencionado el nombre de Jaime Munguía, quien en diciembre de 2025 no figuraba dentro de los primeros 15.

En el CMB, la situación es clara: habrá pelea por el cetro vacante de los supermedianos entre Christian Mbilli, campeón interino y el clasificado dos Hamzah Sheeraz, para definir al nuevo monarca regular del organismo verde y oro.

La FIB tampoco es ajena al reordenamiento. La categoría se encuentra acéfala y el cubano Osleys Iglesias, clasificado número uno, aparece como el principal candidato para disputar el título.

Se ha manejado la posibilidad de enfrentar a Munguía, actualmente clasificado número cuatro. Sin embargo, desde el entorno del peleador tijuanense se percibe que Iglesias no representa, al menos por ahora, el escenario económico ni deportivo más atractivo.

Aun así, hasta el momento de escribir estas líneas, parte del equipo de ZANFER me confirmó que la pelea no está descartada, aunque les seduciría más una eventual opción contra el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, Armando Toro Reséndiz.

En la OMB, todavía no existe un pronunciamiento oficial sobre el futuro inmediato de la división. El panorama es revelador: los cuatro primeros clasificados son Canelo Álvarez, Diego Pacheco, Hamzah Sheeraz y Jacob Bank.

Es indudable que, con un eventual regreso de Terence Crawford y en cuanto Canelo esté listo para volver al ring, ambos campeones volverán a dictar la agenda de los supermedianos.

En mi opinión, Canelo podría reaparecer en septiembre frente al ganador del combate entre Mbilli y Sheeraz, una pelea de alto riesgo y gran atractivo comercial, sobre todo si Sheeraz sale con la victoria, considerando que es uno de los peleadores consentidos de Turki Alalshikh.

@ErnestoAmador