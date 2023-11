Una entrevista más

Mañana martes 21 iré nuevamente al Congreso para una entrevista con motivo de la ratificación de mi mandato. Este encuentro, aunque no es parte del procedimiento constitucional, es producto de los acuerdos que las y los diputados han tomado con el fin de contar con más elementos para tomar la decisión a favor o en contra de mi ratificación, que en estos momentos únicamente compete a ellos.

Como siempre que el Congreso me convoca, estaré acudiendo con mucho gusto ya que he sido promotora del diálogo entre las instituciones y poderes.

Como he mencionado en columnas anteriores, el proceso de ratificación requiere de un amplio consenso social en cada una de sus etapas; paso a paso este consenso fue cumpliéndose.

Por convocatoria pública se seleccionó por consenso a 11 destacados juristas y ciudadanos para integrar el Consejo Judicial Ciudadano, órgano constitucional encargado de emitir opinión para que la titular de la fiscalía pueda ser ratificada. Después de mi evaluación de desempeño y previa consulta pública ciudadana, que en tan solo 10 días logró la participación de aproximadamente 30,000 ciudadanos y organizaciones empresariales de profesionistas y académicos entre los cuales el 98% se manifestó a favor; después de entrevistarme, otra vez por consenso, 8 integrantes de dicho Consejo emitieron opinión favorable, otra se abstuvo y dos votaron en contra de la ratificación.

Posteriormente, en cumplimiento del procedimiento, el Consejo Ciudadano de la Fiscalía, otro órgano colegiado nombrado también por el Congreso emitió su opinión favorable por unanimidad. Ambos resultados pasaron luego al Jefe de Gobierno, quien también se manifestó a favor de la ratificación.

Sin embargo, el Congreso emitió una convocatoria más en la que la ciudadanía se manifestó con más de 20,000 firmas.

Estoy agradecida con cada una de las personas que se tomaron el tiempo para apoyarme a través de su opiniones y propuestas. Muchas gracias de corazón.

El objetivo del derecho es la justicia y ello es indispensable para crear condiciones propicias para que la ciudadanía viva en paz. En esencia el bien común es lo que debe mover a todas las instituciones y tratándose de procurar justicia, es imprescindible.

Desde el principio de mi gestión tuve claro que la lucha contra la impunidad despertaría los ánimos de adversidad en quienes agitan las banderas de la libertad para esconder sus tropelías y arbitrariedades. Pero estoy clara que parte del trabajo de una Fiscalía es fortalecer a las instituciones públicas a través de la investigación de quienes, ocupando un cargo público, se aprovechan de este para fines personales sin importarles el bien común.

Es evidente que los partidos y sus diputados que están en contra de la ratificación desprecian el amplio consenso social que se ha generado a favor de la ratificación, del combate a la corrupción y la impunidad.

Creo que la oposición a mi ratificación no es por haber realizado un mal trabajo, sino que será por combatir de manera frontal la corrupción y la impunidad y de esto no me arrepiento. Si por ello no me ratifican será decisión del Congreso.

Es el turno del Congreso de la Ciudad de México.