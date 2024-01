El fin de año siempre da la oportunidad de hacer un recuento de lo realizado y el cumplimiento de los compromisos asumidos. He mencionado de manera reiterada que garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, ha sido un compromiso de vida que en la Fiscalía se ha convertido en un objetivo institucional.

En este marco, durante 2023 cumplimos con nuestro trabajo para que los agresores detenidos por delitos en razón de género fueran castigados con todo el rigor de la Ley y las víctimas atendidas correctamente.

Así este año, luego del cumplimiento de 797 órdenes de aprehensión, así como mil 652 detenciones en flagrancia, y 287 audiencias a las que fueron citados los posibles agresores, llevamos a proceso a dos mil 736 personas imputadas por diversos delitos cometidos en contra de niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores.

De ese universo, mil 317 personas fueron vinculadas por violencia familiar; 745 por abuso sexual; 299 por violación y 115 personas por el delito de feminicidio.

Por lo que toca a la de tentativa de feminicidio, imputamos a 95 personas; por acoso sexual a 84; por el delito contra la intimidad sexual a 50; 24 fueron por trata de personas y siete por tentativa de violación.

Quiero destacar el trabajo de nuestras y nuestros agentes del Ministerio Público de la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento quienes, como verdaderos tribunos, expusieron cientos de historias ante la autoridad judicial para obtener a lo largo de este año dos mil 914 sentencias condenatorias contra personas que cometieron delitos de género.

De manera particular les comento que, de estas sentencias, mil 32 fueron por el delito de abuso sexual; 797 por violencia familiar; 650 por violación; 176 sentencias por tentativa de feminicidio; 153 por el delito de feminicidio; 90 sentencias por trata de personas; 13 por acoso sexual y tres por delitos contra la intimidad sexual.

Es justo mencionar que, además del trabajo ministerial, muchos de los aprehendidos han sido resultado del trabajo profesional y científico de la Policía de Investigación y de los peritos de esta Fiscalía.

Es importante señalar que los delitos por los que hemos obtenido estos resultados no solo ocurrieron este año, algunos sucedieron hace décadas y apenas es ahora cuando han obtenido justicia gracias al tesón de las víctimas y al esfuerzo incansable del personal de la Fiscalía.

Hemos dicho que garantizar una vida libre de violencia en contra de nosotras las mujeres es una tarea permanente que nos corresponde a todas y a todos; nosotros en la Fiscalía hacemos lo que nos toca porque la justicia debe ser una costumbre en nuestra ciudad.

Y como cada vez que tengo oportunidad, envío un mensaje a los agresores de mujeres de esta Ciudad: no quedarán impunes, las mujeres merecemos ser respetadas; las mujeres no somos un objeto. Quienes no lo crean y agredan a una mujer, serán castigados con todo el rigor de la Ley.

Finalmente, aprovecho este espacio para desearles a todas y todos los habitantes de la gran CDMX salud, bienestar para sí y para su familia y éxitos a lo largo de este año 2024 que recién empieza.

Y recuerden: ¡la Fiscalía está en alerta por ustedes!