Que todos los mexicanos valgamos lo mismo es clave para la unidad y el progreso

La paz no es la ausencia de conflicto,

es la capacidad para manejar el conflicto por medios pacíficos:

-R. Reagan

Todos los mexicanos valemos lo mismo y ante la ley todos debemos de tener los mismos derechos, especialmente a la hora de votar por los gobernantes, todos los votos deben valer lo mismo.

Este mes de agosto, los mexicanos tenemos la gran oportunidad de reafirmar que así queremos que funcione nuestra sociedad, y al hacerlo, brindar confianza a todo el mundo para que sigan trayendo dinero e inversiones a México, y con ello que se generen muchos más empleos muy bien pagados para que los mexicanos y nuestras familias prosperen.

Lo digo porque este mes el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá que determinar cuántos legisladores y especialmente, cuántos diputados de representación proporcional le corresponden a cada partido de acuerdo con la votación que han obtenido.

Este tipo de diputados son muy importantes por dos motivos: por un lado, ayudan a que se respete la voluntad popular, es decir, si el pueblo le otorgó el 40% de los votos a una fuerza política, entonces estos diputados ayudan a que esa fuerza política tenga cerca del 40% de los diputados totales, pues ese fue el mandato popular y se debe respetar.

Por otro lado, ayudan a mantener a la sociedad mexicana en unidad y paz, pues ayudan a que las minorías tengan representación en el Congreso de la Unión, es decir, el poder legislativo; y en un país tan rico en diversidad como México, es normal que haya diferencias de opinión. Las diferencias son válidas y necesarias. Al tener todos un espacio legislativo para dialogar nuestras diferencias por una vía pacífica e institucional, se fortalece la unidad nacional.

Recientemente han circulado estimaciones de cuántos diputados tendría cada partido y hay muchas personas preocupadas con esas estimaciones, pues perjudican nuestro principio de que todos los mexicanos valemos lo mismo, de que todos los votos valen igual.

De acuerdo a esas estimaciones, por cada 67 mil mexicanos que les dieron su voto, el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) obtendrían un diputado. Por ejemplo, el PVEM obtuvo 5 millones de votos por lo que obtendría 75 diputados. Me explico: 5 millones de votos entre 67 mil votos les garantiza un total de 75 diputados.

En cambio, al Partido Acción Nacional (PAN) la obtención de cada diputado le cuesta el obtener el voto de 148 mil mexicanos, le costaría más del doble de votos para obtener cada diputado que al PVEM y al PT. En el caso del PRI, le costaría el triple de votos que al PVEM y al PT, un costo de 201 mil votos mexicanos para obtener un diputado.

Es injusto que el voto de unos mexicanos valga el doble y hasta el triple que el de otros mexicanos.

Cuantos diputados obtendría cada partido de acuerdo a las estimaciones de la Secretaría de Gobernación Fuente: Elaboración propia con los datos publicados por el INE y la Segob.

Otra forma de verlo es que el PVEM con la mitad de votos que el PAN, tendría 7 diputados más que el PAN.

Esta es una de las preocupaciones de fondo con el famoso tema de la sobrerrepresentación; si el 45% de los mexicanos le dieron su voto a fuerzas políticas diferentes al gobierno ¿por qué sólo obtendrían el 25% de los diputados?

Se vale que una fuerza política tenga hasta 8% más de diputados que de votos, pero no más, porque no se vale que el voto de unos mexicanos valga mucho más que el de otros, no se vale que unos mexicanos valgan más que otros.

Lo anterior nos afecta a todos por lo siguiente: cuando las minorías no han tenido espacio ni representación en el aparato gubernamental, las sociedades no han tenido unidad ni paz. En México lo vivimos en aquella época de partido único, donde incluso algunos partidos fueron prohibidos y se crearon movimientos guerrilleros que se pacificaron cuando les dieron la oportunidad de expresarse y formar parte del poder legislativo. Durante el origen de la revolución estadounidense, se hizo muy famosa una frase “no taxation without representation” (no me cobres impuestos si no me das representación en el Congreso). Esto ya lo han señalado diversos analistas en días recientes.

A todos nos conviene un México unido y con armonía, cerremos la puerta a las cosas que perturben nuestra unidad, demos la representación correspondiente a todas las fuerzas políticas como lo dictaminó la voluntad popular en las urnas, justamente para eso se creó el espacio para los legisladores plurinominales.

Los mercados están esperando una señal positiva por parte de los mexicanos, de que sabemos manejar nuestra pluralidad y nuestra diversidad, nuestra unidad social para que haya inversión en México y creación de empleos; recientemente han mostrado nerviosismo hacia México, pero podrían calmarse y animarse con la señal correcta.

Las fuerzas políticas en México ahora están discutiendo de cuál es la correcta interpretación de la ley, pero la tenemos muy fácil, el gobierno ha dicho todo el sexenio que cuando una ley no es justa, no se justifica aplicarla de ese modo, para ser consistentes con el actual gobierno, hay que aplicar la ley de la forma más justa y esa es promoviendo que todos los mexicanos valgamos igual, que todo los votos cuenten lo más igual posible.