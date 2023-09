¿Por qué nada más cinco millones salieron de la pobreza cuando pudieron ser 35 millones?

El gobierno ha traicionado su promesa de primero los pobres; ha gastado como nunca, se ha endeudado y a pesar de ello, ha tenido muy pobres resultados: pudieron salir 35 millones de la pobreza y por sus errores, sólo salieron 5 millones.

El gobierno aumentó su deuda en 3.4 billones de pesos de 2018 a 2022, lo que le permitió gastar 643 mil millones de pesos en programas sociales durante 2022.

Si esos 643 mil millones de pesos los hubieran transferido de forma directa a los mexicanos en pobreza, pudieron salir 13.4 millones de esa lamentable condición.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), un mexicano que tuvo ingresos superiores a los 48 mil pesos durante 2022, o 4 mil pesos mensuales, superó la línea de pobreza.

Al dividir los 643 mil millones de pesos entre los 48 mil pesos anuales, obtenemos que 13.4 millones de mexicanos pudieron salir de la pobreza con ese dinero.

El incremento de la deuda también le permitió gastar más de 2 billones de pesos, es decir 2 millones de millones de pesos en varios caprichos como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya, obras que no están dando resultados aún, y en la mala administración de Pemex y CFE que ha generado grandes pérdidas.

Con esos 2 billones de pesos que gastaron durante cuatro años (de 2018 a 2022), si los hubieran transferido directamente a los mexicanos en pobreza, hubieran podido superar esa condición otros 11.2 millones de personas.

Adicionalmente, el dinero que mandan cada año los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos aumentó en 25 mil millones de dólares de 2018 a 2022, las llamadas remesas. Ello significa que México recibe 497 mil millones de pesos adicionales.

Esto no es un logro del gobierno, es únicamente fruto del trabajo de los mexicanos que se fueron y está más relacionado con el buen dinamismo de la economía estadounidense.

Con los 497 mil millones de pesos recibidos por el crecimiento en las remesas, pudieron salir de la pobreza otros 10.4 millones de mexicanos.

Con todo ese ingreso, deuda y gasto extraordinario es una terrible noticia que el Coneval haya anunciado en agosto que sólo 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza en 2022, pues debieron ser alrededor de 35 millones.

Si sólo salieron de la pobreza 5 millones, es porque el gobierno ha gastado muy mal nuestro dinero y la economía está muy dañada.

Esto tiene que ver con que no hubo apoyos durante la pandemia, lo que provocó que millones de empresas cerraran y cuyos empleos no se han recuperado, con que nuestra economía no creció por cuatro años seguidos, con que la inseguridad frena la creación de empleos y con que las familias ahora tienen que gastar mucho más en salud porque ya no hay tratamientos ni medicinas.

Insisto que en los programas sociales ni un peso atrás, pero que sean efectivos para sacar a los mexicanos de la pobreza, no que sean tan ineficaces.

Pudieron salir 35 millones de mexicanos de la pobreza y sólo salieron 5 millones, nadie debería estar tranquilo. La ineptitud es una forma de corrupción.

Por ello necesitamos un gobierno de coalición, uno donde los altos servidores sean leales a México, no a su jefe político, como el que estamos construyendo en el Frente Amplio por México. Sólo así podremos construir el mejor México posible.