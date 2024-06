Cinco años de brillantes lecciones en Ahora Futuro; México y el Mundo

Esta semana cumplimos cinco años de transmitir Ahora Futuro; México y el Mundo por ADN 40. Llevamos más de 250 entrevistas en las que hemos aprendido muchísimo de cómo ser mejores personas, tener más éxito profesional, ayudar a los demás, ser mejores ciudadanos y tener un mucho mejor país. Hoy hago un recuento de cinco de esas lecciones.

1.- Este mundo está lleno de grandiosas oportunidades. Incluso cosas tan retadoras como el cáncer, el cambio climático o la inseguridad han sido aprovechados por miles de emprendedores luchones que hacen negocios rentables al tiempo que mejoran la calidad de vida de las personas.

Detrás de cada problema hay una oportunidad, pero como me dijo Gio, fundador de Gurú Hotel, sólo los que están bien informados tienen el optimismo suficiente para aprovechar esas circunstancias a su favor.

Hay muchas cosas que no están en nuestro control, nos van a suceder cosas desagradables, pero lo importante es no concentrarte en lo que te sucede, sino en qué haces tú con ello.

2.- Tenemos que ser máquinas de aprender. Vivimos rodeados de noticias negativas sobre la crisis económica, el aumento de los precios, las guerras y la posibilidad de perder nuestro trabajo a manos de un robot, todo esto genera miedo y ansiedad.

La única constante es el cambio y la incertidumbre, por ello, como dice Pamela Valdes fundadora de Beek.io, en la época del “aprendizaje de máquinas” (machine learning), la única manera de mantenerte relevante es convertirte en una “máquina de aprender” (learning machine); o como dicen los fundadores de Platzi, “nunca parar de aprender” es la mejor forma de estar tranquilos y seguros que podremos superar todas las adversidades.

Puedes hacer todos los planes que quieras, siempre habrá algo que te cambie el panorama, por ejemplo, no puedes detener a la innovación ni la automatización de trabajos, pero los únicos trabajos que se destruyen son los de la gente que no aprende de digitalización. Baltazar Rodríguez, experto en tecnología e innovación me dijo que la inteligencia artificial (IA) no le va a quitar el empleo a ningún abogado, más bien, va a ser un abogado que sepa aprovechar a la IA quien le va a quitar el empleo a los abogados que no sepan utilizarla.

Lo que tenemos que hacer como sociedad es asegurarnos de que todos tengan las capacidades necesarias para aprovechar el progreso tecnológico y democratizar el acceso a los medios de producción, que todos tengan acceso a las nuevas tecnologías.

3.- El emprendimiento social es la clave para mejorar nuestra vida y nuestro país. Tradicionalmente se vio a la empresa como un medio para hacer dinero, ese era el objetivo que guiaba todas las decisiones de las empresas.

Se está gestionando una evolución maravillosa, se están creando muchas empresas que buscan ser rentables, que ganen dinero, pero que su principal objetivo no es el dinero, sino resolver un problema social.

El resolver un problema social antes era una misión que más bien buscaban las asociaciones civiles y los filántropos, no obstante, su alcance se veía limitado porque vivían de las donaciones, pero los emprendimientos sociales tienen esa misma misión, sólo que no dependen de los impuestos, voluntarios o las donaciones para subsistir o crecer.

Además, estas empresas sociales no sólo se preocupan por sus clientes y los inversionistas, están mucho más preocupadas que las empresas tradicionales por el bienestar de sus empleados, de sus proveedores, del medioambiente y de la sociedad a la que pertenecen.

Me da mucho gusto ver como surgen tantos emprendimientos sociales en México y tantas organizaciones que los ayudan a crecer como las de Juan del Cerro (Disruptivo), Raúl de Anda (Irrazonables) y Alex Souza (Wemerang y Founder).

A todos los emprendedores mexicanos les recomiendo dos consejos que me dieron: El primero es de Adrian Trucios, fundador de Airbag, enamórate del problema, no de la solución con la que quieres resolverlo, tu solución puede tener incovenientes, pero al enamorarte del problema eventualmente encontrarás una más efectiva. El segundo es de Pamela Valdes, sabes que puedes hacer una gran innovación cuando tu solución es diez veces mejor que las actuales, por ejemplo, encontrar el tiempo para escuchar un audiolibro es 10 veces más fácil que para leer un libro, porque al hacer tareas domésticas o trasladarte a un lugar a veces te deja las manos ocupadas, pero la mente lo bastante libre.

4.- El cambio está en nosotros. Ningún gobierno, ningún partido político, ninguna tecnología tiene tanto poder como la ciudadanía. Los que están curando las enfermedades, combatiendo mejor al cambio climático, mejorando la educación y creando empleos cada vez mejor pagados y más divertidos son ciudadanos.

De hecho, los sistemas públicos están rebasados en latinoamérica. Por ejemplo, el poder judicial tiene que resolver más disputas y crímenes del que puede, son muchos casos para el personal y los recursos con que cuentan, por ello es posible crear sistemas ciudadanos que ayuden a resolver problemas por fuera de la corte, como Kleros, creado por Federico Ast.

También es sorprendente ver cómo son los ciudadanos quienes crean las mejores innovaciones para mejorar los gobiernos como OS City de Jesús Cepeda o la nueva forma de democracia planteada por Democracy Earth Foundation de Santiago Siri.

No esperemos a ningún mesías o grupo de iluminados, nuestros salvadores somos nosotros mismos.

5.- La riqueza está en la diversidad y la unión hace la fuerza. La diversidad en nuestros orígenes, las formas de ser y de pensar, son una gran ventaja personal y colectiva pues enriquecen las sociedades y las vuelven más innovadoras y creativas. Por ejemplo, un equipo compuesto por mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores, que además sean de diversas nacionalidades, tiende a ser mucho más creativo y propositivo, a diferencia de un equipo extremadamente homogéneo.

Nos conviene que le vaya bien a los demás porque nos necesitamos y nos impulsamos los unos a los otros, así como hay que rodearse de gente que admiremos para que nos ayuden a ser mejores, lo mismo pasa a escala social.

No obstante, el enojo social, la polarización y la división se han fortalecido y eso nos ha debilitado como individuos y como sociedad.

Debemos ser más tolerantes e inclusivos, especialmente con los que consideramos diferentes a nosotros. El mundo suele ser cruel con el nuevo talento, con las nuevas creaciones, con lo que pretende ser innovador y disruptivo. Nunca olvidemos que la diversidad le da riqueza a nuestras vidas, y que cosechamos todo lo que sembramos. Seamos el cambio que queremos ver.