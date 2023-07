Termómetro climático y político a más de 40 grados

En las últimas semanas un calor infernal disparó la temperatura a más de 40°C, y también la del termómetro político con motivo de las elecciones del 2024, en las que históricamente se elegirán 20,262 cargos públicos (Presidencia, 628 legisladores federales, 9 gubernaturas, 1,098 asientos en Congresos Locales y 18,096 en Ayuntamientos). Al final del artículo incluyo una experiencia personal a compartir a los amables lectores.

El tablero político fue sacudido con la irrupción de la nueva jugadora que puso en serios aprietos al rey. Él ya había diseñado una estrategia centralizada, con el apoyo de sus gobernadoras(es), al interior de Morena, y para la elección constitucional quiso configurar un INE a modo, (que frenó la Corte con el voto 9/2 del pleno en contra), metiéndose además en el proceso selectivo de la oposición. En el siglo XXI, AMLO sueña con la elección de José López Portillo, en el siglo XX: un solo candidato de un solo partido para ratificar la decisión del presidente saliente, Luis Echeverría sobre su sucesor y la consolación de los perdedores; una regresión de ¡47 años! Ese es su molde y modelo político.

La llegada de Xóchitl Gálvez Ruiz sacudió el tablero político. Mujer de origen indígena-otomí/mestizo de Tepatepec, Hidalgo, vendedora de gelatinas, ingeniera en computación por la UNAM, con especialidad en inteligencia artificial, empresaria exitosa con su High Tech Services (proyectos de alta tecnología), fue reconocida en el World Economic Forum de Davos, Suiza, como “una de las 100 líderes globales del futuro del mundo”; creadora de la fundación Porvenir para combatir problemas de desnutrición infantil en zonas marginadas; y un fondo para impulsar proyectos de infraestructura en beneficio de comunidades indígenas, fue directora general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, jefa delegacional en la Miguel Hidalgo y ahora senadora de la República.

Su trayectoria, y el portazo en Palacio del presidente AMLO, incumpliendo su palabra y desacatando una orden judicial para una réplica en la mañanera, catapultó su perfil de la candidatura para la CDMX a la presidencial. Este hecho, seguido de una precampaña insulsa y aburrida de las corcholatas, diseñada para el mimetismo y la adulación, y no para conocer sus propuestas de continuidad de la 4T, generó una bocanada de oxígeno a un proceso preelectoral rayano en la ridiculez y estulticia, ejemplos: hombre inteligente y sagaz Marcelo Ebrard resbaló en un vano e innecesario ofrecimiento de una secretaría de la 4T al hijo del Presidente, mientras que la Dra. Claudia Sheinbaum hacía maromas para seguir el guion mañanero y explicar ¡quién era Claudio X. González en Guerrero!

El hombre de Palacio decidió dejar a un lado la jefatura del Estado para la que fue electo, y convertirse en jefe faccioso de campaña política de su partido y contra la oposición. Mario Delgado, anulado; es AMLO quien ataca directa e inútilmente a Xóchitl y la denuesta con la ya trillada retahíla de ser carta de la mafia del poder, menos creíble de una mujer de origen otomí, hechura total de sí misma.

Experiencia inusitada: Frente a la Dulcería y Sorbetería Colón fundada en 1907 en el Paseo de Montejo de Mérida, a las 9 pm llevaba 40 minutos esperando infructuosamente un taxi. Se detiene una patrulla con dos policías preguntando cortésmente qué se me ofrecía. Expliqué el motivo de mi larga espera y pedí ayuda para llegar a mi hotel. Sugirieron Uber pero sin contar yo con la aplicación, me pidieron mi iPhone, bajaron la aplicación Didi, y solicitaron un carro que me recogió en 7 minutos, disculpándose por no llevarme, pues sólo pueden transportar delincuentes. Perplejo indagué y me informan que esa conducta se debe al entrenamiento policial del secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saiden (varios sexenios en el cargo), y la política del gobernador Mauricio Vila. Efusivas felicitaciones a Yucatán por una seguridad pública efectiva y muy cercana a la sociedad, ejemplo para toda la República Mexicana.