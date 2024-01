Sergio García Ramírez (1938-2024) -in memoriam

En su libro “Del Alba al Crepúsculo”, don Sergio, como lo conocíamos con afecto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, su última y amada morada laboral, dejó un “Pliego de Anticipaciones” por el que expresa su voluntad en una “carta a quien deba tomarme a su cargo cuando ya no me cuente en el mundo de los vivos” (pp. 761-7) sobre lo que deseaba y no deseaba post mortem.

Misiva a su amadísima esposa doña Carmen Valles, por él nombrada como “Carmen-Yutzil” (‘mujer hermosa’ en lengua maya) y de quien se despide con una frase cincelada con su excelsa prosa: “Gracias, sobre todo a Carmen, que ha hecho de mi largo otoño una luminosa primavera” (p. 759)

Pero quienes hemos sido beneficiarios de su singular inteligencia, enorme sensibilidad y honradez en el más amplio sentido del término, virtudes sumadas a su amor por la UNAM y patriotismo por México, respetuosamente también podemos “tomarlo a nuestro cargo”, con un reconocimiento a un singular jurista y gran humanista, un hombre del Renacimiento que destacó con EXCELENCIA en la gran variedad de actividades que desarrolló a lo largo de sus 85 años de existencia.

En la academia, despegó como alumno brillante de la Facultad de Derecho de la UNAM, titulado con Mención Honorífica en la licenciatura en 1963 y primera mención Magna Cum Laude en el doctorado en 1971. En la docencia fue inspirador maestro sobre todo de derecho procesal penal.

En la investigación nos legó más de 40 textos en libros y artículos entre los que destacan su Curso de Derecho Procesal Penal, Derecho Penal, El sistema penal mexicano, Justicia Penal y Cuestiones penales y criminológicas contemporáneas. Fue presidente y fundador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM en donde alcanzaría el merecido reconocimiento de Maestro Emérito.

En el servicio público, figuró como subsecretario en las secretarías de Gobernación, Educación, Patrimonio y Fomento Industrial, llegando a ser secretario del Trabajo y ocupando ambas procuradurías General de Justicia del DF y General de la República, Director del Centro Penitenciario y de la Cárcel Preventiva de la CDMX, cargos en los cuales se desempeñó con eficacia y probidad.

En el ámbito internacional fue juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Costa Rica. Y en el ámbito electoral fue consejero del INE.

Dotado de una certera mente analítica nos deja una clara síntesis visionaria del gobierno actual. Destaco algunas frases: “En el curso de la campaña política el candidato mostró su perfil autoritario… Otros factores se agregarían: amargura, resentimiento, encono social. Mala combinación para el jefe de Estado en una república que necesitaba un estadista y que no lo ha tenido” (p. 746).

Y agregó: “el caudillo que reside en Palacio Nacional... ha destruido instituciones y dispersado esperanzas”. También escribió: “López Obrador tiene una manifiesta aversión por el ‘Estado de Derecho’... No hay ley que lo resista y norma constitucional que no remonte… instrucciones perentorias al Poder Legislativo y asedio sistemático al Poder Judicial... Todo hace suponer que AMLO no cejará en su empeño de arruinar la estructura electoral construida a lo largo de muchísimos años y sustituirla por un mecanismo flexible administrado por ejecutores dóciles de la voluntad presidencial”. (pp. 748-9).

Días antes de morir elaboró un artículo “Derechos Humanos, la cuestión mayor para 2024” para EL UNIVERSAL, donde sentenció: “En los últimos años hemos observado la erosión de estos derechos a ciencia y paciencia de los sujetos obligados a respetarlos y garantizarlos”.

Consciente de su inminente partida redactó esta frase sublime: “Estoy muy lejos del alba, que apenas recuerdo, y en la inmediata cercanía del ocaso... Disto de aquella y transito en éste cerca del punto en el que el crepúsculo se convierte en ocaso y el ocaso en oscuridad y silencio”.

Descanse en paz este gran mexicano: el Dr. Sergio García Ramírez.