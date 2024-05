¿Qué había que celebrar?

Al concluir el periodo ordinario de la actual Legislatura, el presidente AMLO invitó a sus correligionarios de Morena exclusiva y excluyentemente tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, a Palacio Nacional, para celebrar el fin del periodo legislativo y agradecerles, como bien lo escribió Francisco I. Madero en su libro “La Sucesión Presidencial de 1910”: “La servil conformidad de las cámaras al aprobar las iniciativas del gobierno” y yo agregaría “sin tocar un punto o una coma y con los votos en contra de la oposición”

¿Además del voto ciego a las iniciativas presidenciales, acaso había que celebrar la no integración de varios organismos autónomos a efecto de dejar no completar sus vacantes, por lo tanto no pudiesen operar como lo manda la Constitución preservándolos en estado de debilidad administrativa?

Tal fue el caso sobre todo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que a decir del artículo 99 constitucional: “se integrará por siete Magistrados Electorales”, y actualmente tiene cinco, le faltan dos para su plena composición constitucional que según el mismo precepto debían ser “elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la SCJN”, y no lo fueron porque la mayoría de Morena en ese órgano legislativo se negó a aprobar su designación.

¿Fue eso lo que celebraron las y los legisladores morenistas con el presidente sobre todo conscientes de que compete a ese tribunal realizar el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, formular la declaración de validez de la elección y la de Presidente electo de quien hubiese obtenido el mayor número de votos? Convencidas y convencidos de que va a ganar su candidata, ni siquiera por eso se les ocurrió completar al órgano jurisdiccional electoral, facilitándole, en lugar de complicándole el cómputo final, ¿o acaso pensaron que la composición mocha actual les favorece más?; ¿por qué no lo hicieron después de meses enteros de tener las vacantes?; ¿por qué no las llenaron?

Y eso sin destacar sus otras obligaciones indicadas en el mismo numeral 99 de la Constitución, como resolver todas las impugnaciones en las elecciones de diputados y senadores, las que se presenten sobre la elección de Presidente, las de la autoridad electoral federal y de las autoridades competentes de las entidades federativas, las que violen los derechos político electorales de los ciudadanos, la imposición de sanciones por parte del INE a partidos y asociaciones, personas físicas o morales, nacionales o extranjeros que infrinjan la Constitución y las leyes o sobre los asuntos que el INE someta a su conocimiento. Y ese trabajo dentro de los tiempos legales establecidos.

Todo lo anterior multiplicado por 500 distritos y 5 circunscripciones electorales, 32 entidades federativas y 9 gubernaturas, cuando en infinidad de casos por las encuestas, estamos viendo resultados muy cerrados con empate técnico entre los contendientes de los distintos partidos políticos, lo que multiplicará la judialización de los conflictos electorales imponiendo una enorme carga de trabajo al Tribunal Electoral.

¿Por qué el interés en debilitar al Tribunal sobre todo frente a la mayor elección en la historia de México, en lugar de haberlo fortalecido?; ¿Dónde queda el derecho ciudadano a la certeza electoral?; ¿Qué se busca o pretende con un tribunal debilitado?, ¿acaso que no pueda cumplir con su responsabilidad constitucional después del 2 de junio, y al verse incompetente por que se le venga encima esa mamut carga de trabajo, se precipite una crisis constitucional mayúscula en el país?.

¿Es eso lo que se quiere, y para lo que fueron las y los legisladores morenistas a ser felicitados por el titular del Ejecutivo?, ¿es esa irresponsabilidad política lo que había que celebrar en Palacio Nacional?

Docente/investigador de la UNAM