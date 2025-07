La Ilustración Oscura

El siglo XVIII conocido como “El Siglo de las Luces” parió a la Ilustración, todo un movimiento filosófico, científico y político que en contra del dogma religioso y moral y el absolutismo político, defendió el uso de la razón y el método científico para sacar al hombre de la oscuridad de la ignorancia, el tutelaje intelectual y moral, rompiendo esas ataduras que le impedían adquirir sus madurez, desarrollo propio y libertad plena.

La Ilustración favoreció el contexto político de las revoluciones de independencia de las trece colonias de Norteamérica para liberarse de Inglaterra, y la Revolución Francesa para guillotinar al absolutismo monárquico personificado en Luis XVI.

El filósofo Immanuel Kant (Königsberg, Prusia del Este, 1724-1804) fue el principal impulsor de la Ilustración.

En un ensayo “¿Que es La Ilustración?” (1784) respondió: “La Ilustración es la liberación del hombre de su autoimpuesto tutelaje. Tutelaje es su inhabilidad para hacer uso de su entendimiento sin la dirección de otro. Ese tutelaje es autoimpuesto cuando su causa se encuentra, no en la falta de razón sino en la falta de resolución y coraje para usarla sin la dirección de otro. Sapere aude, “Ten el valor de usar tu propia razón” es el motto (lema) de la Ilustración, adoptado por la Sociedad de los Amigos de la Verdad, un destacado círculo de la ilustración alemana en 1736.

Y agrega Kant: “La pereza y la cobardía son las razones por las que una gran porción de la humanidad, a pesar de que la naturaleza los descargó de la dirección externa (naturaliter maiorennes), se mantienen en el tutelaje de por vida, y por qué es tan fácil para otros, convertirse en sus guardianes. Es muy fácil no madurar. Si tengo un libro que entiende por mí, un pastor que tiene conciencia por mí, un médico que decide mi dieta, y más, no necesito preocuparme. No necesito pensar, si tan sólo puedo pagar a otros que se tomarán ese fastidioso trabajo por mí”.

El pensamiento de Kant no sólo revolucionó la filosofía científica, moral y de la historia, sirvió también a la recuperación de la democracia, apagada por siglos desde la Grecia clásica, gracias entre otros a Platón.

Pues bien ese faro que tanto iluminó a la humanidad por más de tres centurias en el uso de la razón, la autonomía individual, el progreso humano y científico, la universalización de los derechos, la separación de poderes y el contrato social, ahora encuentra su opuesto en la llamada “Ilustración oscura” (Dark Enlightment, en su expresión original en inglés).

Se trata de un movimiento contrailuminado cuya figura principal es Curtis Guy Yarvin (Brooklyn NY-1973) un bloguero teórico político estadounidense egresado de la universidad de Brown e influenciado por el jurista e ideólogo nazi Carl Schmitt. Con el seudónimo de Mencius Moldbug, es autor del blog Unqualified Reservations (Reservas no cualificadas) y fundador de la plataforma Urbit en 2002.

Asociado con las ideas de alt-right, un movimiento antidemocrático y antiigualitario detrás del internet, considera que la democracia estadounidense es un experimento fallido, que debiera ser sustituida por una monarquía corporativa, en línea con el enfoque de Elon Musk, esto es, un CEO dirigiendo al gobierno, lo que no estuvo lejos de lograr Donald Trump, hasta que su experimentó fracasó con su ley fiscal ferozmente atacada por su antes adorado Musk.

Vinculado al sitio web Breitbart News del estratega Steve Bannon, otro ídolo de Trump y a quien terminó corriendo de la Casa Blanca, Yarvin ha tenido gran eco en la derecha radical que propone el establecimiento de dictaduras de CEO en empresas tecnológicas.

En suma, la Ilustración oscura propone acabar con la democracia liberal, oponerse frontalmente al igualitarismo y el universalismo, el retorno al orden jerárquico, autoritario tecnológico, por lo que la historia reciente es una degeneración causada por la lustración clásica, el cristianismo igualitario y el progreso moderno.

¿Ilustración clásica de Kant o ilustración oscura de Yarvis? Esa es la inquietante pregunta actual.

PD. López-Gatell en la OMS es una deshonra para México; vease el artículo El premio a López-Gatell: Ginebra bien vale una embajada, de Jorge Lomonaco.

Docente/investigador de la UNAM