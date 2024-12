Fin del 2024: el escenario internacional

Ya para concluir el 2024, conviene repasar algunos saldos preocupantes sobre todo de cara a lo que puede esperarnos para el 2025.

Por lo que hace a Rusia, no sorprendió la elección de Estado prefabricada por Putin que le dio una amplia “victoria” en marzo de este año, y con ello la confirmación de su devastadora estrategia contra Ucrania. Iniciada la invasión el 24 de febrero de 2022, ya lleva 2 años y 9 meses de muerte y desolación. De ambos lados los muertos y heridos se cuentan en cientos de miles, además de millones de desplazados y graves daños a la infraestructura ucraniana. El conflicto entra en una nueva fase con un misil aterrador de manufactura rusa, además de la renovada amenaza del uso de las armas nucleares, por parte del tirano Putin.

En el oriente extremo la permanencia en el poder tampoco canta mal las rancheras. En China, Xi Jinping consolida su autocracia controlando la presidencia, secretaría general del PCCH y la Comisión Militar Central. Y su cercano vecino el dictador absoluto de Corea del Norte, Kim Jong-un, se fortalece tras 13 años en el poder, a partir de 2011, intensificando su programa nuclear y balístico y apoyando a Putin frente a Ucrania, mientras Corea del Sur se sumerge en tremenda crisis política por la absurda imposición de ley marcial de Yoon Suk-yeol.

En EU un fatal error de cálculo de Biden al dejar tardíamente (tan sólo a cuatro meses de la elección) la carrera presidencial en favor de Kamala Harris, le volvió a abrir las puertas de la Casa Blanca, a Trump que inició su campaña el día dos de la toma de posesión de Biden, difundiendo la gran mentira de una elección fraudulenta. Cuatro años frente a cuatro meses de campaña ¡imposible de superar, ni que Kamala fuera Dalila!

Ni el brutal ataque dirigido por Trump al Capitolio el 6 de enero del 2021, ni 34 cargos penales de una Corte en NY además de otras denuncias, pesaron en el ánimo del electorado estadounidense para retirarle su voto. Por el contrario, el magnate se victimizó y arrasó en la elección, lo que quiere decir que hemos tenido una lectura equivocada de la nueva configuración de la sociedad del vecino, ahora desprovista de los valores políticos (libertades, derechos, tolerancia, democracia, checks and balances) de los Padres Fundadores de esa nación, que tanto abomina y desprecia Trump.

Y el primer golpe no se hizo esperar: si Canadá y México no controlan la migración y el fentanilo a SU CRITERIO, impondrá Trump aranceles progresivos de 25% a sus productos de exportación a EU. Todo esto soportado con un gabinete radical de millonarios de extrema derecha que configuran una auténtica oligarquía en reemplazo de su democracia. Tal ha sido el impacto de sus amenazas y proyección de fuerza, que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de inmediato voló desde Toronto a Mar-a-Lago para apaciguar a quien todavía no es presidente constitucional. Macron se curó en salud y lo invitó a la reinauguración de la icónica catedral de Notre Dame en París.

Pero no todo el horizonte está cargado de nubarrones que presagian tormentas al cierre de 2024 y para 2025. Desde el 2020 y con alcance al 2030, en la ONU 193 países aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como ruta de vida digna para el género humano.

Los ODS postulan que “toda persona tiene derecho a vivir libre de violencia y corrupción, y a una sociedad que viva en paz, donde prevalezca la justicia que sea garantizada por instituciones públicas sólidas que rindan cuentas”. (Véase el excelente trabajo coordinado por el embajador Miguel Ruiz Cabañas y otros, “México a la mitad del camino de los ODS” / Tec de Monterrey /2024).

En el multilateralismo, que los mencionados tiranos también desprecian, podemos encontrar un espacio de esperanza (“estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea”) para una humanidad que se esfuerce en retomar y alcanzar una vida mejor. Desde esta perspectiva les deseo una Feliz Navidad y un 2025 en el que prevalezca la armonía y paz en el mundo.

Docente/investigador por la UNAM