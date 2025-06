Hace un par de semanas compartía con ustedes, amables lectores y lectoras, la receta para retomar la buena vibra. La he seguido casi al pie de la letra y como que sí quiere funcionar, pero la verdad es que el contexto en el que estamos viviendo no ayuda. Por ejemplo, después de varias semanas de ausencia decidí darme una vuelta por X, la plataforma, en donde no encontré una nota medianamente positiva o alguna curiosidad digna de repetir o palomear, nada que lograse distraerme lo suficiente como para olvidar las penas de este mundo que en fechas recientes son muchas y la incertidumbre peor. Hay mucho loco donde no debería, los cuerdos brillan por su ausencia y una en medio tratando de no estorbar, siempre pendiente, atenta a mi alrededor. Pero no quiero hacer lista de los males que nos aquejan –para qué echarle sal a la herida. Así, tratando de seguir con el tema del vaso lleno, algunas novedades.

Carlos Alcaraz, el tenista español, donó 1.5 millones de euros del premio que conquistó en Roland Garros, para ayudar a niños de escasos recursos a jugar tenis además de construir una cancha de acceso a todo público. El chaval siguiendo los pasos de Nadal: recibe y comparte. Científicos japoneses de la Nara Medical University han desarrollado una sangre artificial que no solamente es compatible con todos los tipos sino que, además, puede durar hasta cinco años bajo refrigeración. Lo mejor es que esta combinación de hemoglobina y lípidos ya ha sido usada en humanos con resultados prometedores. Una nota que realmente me sorprendió (y me hace creer que la compasión no está perdida) viene por parte de los Dodgers de Los Ángeles. Los directivos decidieron recontratar a Andrew Toles, un jugador con esquizofrenia quien no juega desde 2018 pero ha tenido la oportunidad de continuar con el seguro médico que le garantiza medicinas, terapia y otros tratamientos. La vida está llena de sorpresas, a veces buenas. Y siguiendo con la medicina, la Clínica Mayo acaba de descubrir una nueva prueba sanguínea que puede detectar principios de Alzheimer que, aunque sigue en estudios, promete un 95% de eficacia. Algo similar pasa con el humilde Romero cuya esencia influye favorablemente en la memoria; esta plantita estimula la circulación sanguínea y tiene propiedades tanto tranquilizantes como antioxidantes. Entre lo curioso: la Antártida ha ganado 200 mil millones de toneladas de hielo en los últimos dos años (wiki). Y Tom Cruise es poseedor de dos récords mundiales de Guinness: uno por su trabajo como stuntman y los 16 brincos en paracaídas flameante de la última Misión Imposible; el otro por el mayor número consecutivo de películas que han obtenido más de 100 millones de dólares en taquilla.

David Byrne, cabeza principal de Talking Heads, estaba un día tan desolado por las malas noticias de este mundo que en 2018 decidió fundar Reasons to be Cheerful (Razones para estar alegre), una revista online que se autodefine como parte sesión de terapia y, parte proyecto original para un mundo mejor. Entre los temas que tratan están el compromiso cívico, la educación, ciencia y tecnología, alimentación y cultivo, todos dentro de un marco en donde –dice Byrne- la curiosidad en el arte y en la música colaboran con la vida. En el ejemplar más reciente, por ejemplo, Byrne presenta todo un argumento muy interesante sobre el lado positivo de dar dinero a personas desempleadas. Con base en estudios científicos, vale la pena leerlo.