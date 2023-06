El dolor de la memoria, novela de Susana de Murga

Hola amigas y amigos que leen EL UNIVERSAL; quizá han percibido el “subsuelo del país que abarca incluso las montañas”, expresión lapidaria de Susana de Murga con que define la zona de México donde se impone la ley de los AK-47 y los seres humanos son sombras que aspiran a un solo destino: sobrevivir. ¿Se refiere al desierto, la selva, la llanura, las grandes ciudades, o a un lugar imaginado? El señalamiento aparece en su novela El dolor de la memoria, publicada por HarperCollins México, en abril de 2023, en la Ciudad de México, y no estropearemos su deseo de descubrirlo. Desde luego, si usted decide aventurarse por ahí, será bajo su propio riesgo.

Susana de Murga nació en la Ciudad de México. Su narrativa es fuerte, despiadada y a la vez suave, humana y convincente, sin dejar de lado el tratamiento exacto de las emociones de personajes llevados al límite que como lectores nos impactan. Un grupo de jóvenes motociclistas de la Ciudad de México sale de fin de semana para recorrer lugares agrestes. La disciplina podría ser Enduro y visten con propiedad. Mariano, que hace sus prácticas de médico en un hospital y su amigo Roberto, se detienen para descansar unos minutos mientras el resto continúa explorando las montañas. Conversan tranquilos cuando escuchan y ven que se acerca un auto a toda velocidad por un camino rocoso que no lo permite. Llegan hombres con Cuernos de chivo. Secuestrados. Los llevan a un campamento donde hay varios en las mismas condiciones. La banda, dirigida por el Soldado, está formada por varios; el Chavetas, el Tanque y el tatuado son los más notables. Para evitar ser atrapados, se mueven a lo largo de la cordillera. Recorren kilómetros. El grado de crueldad es extremo, de tal suerte que las víctimas experimentan las peores humillaciones mientras sus familias reúnen el rescate. Incluso amenazan a Mariano con usarlo de mujer, lo que le provoca una intensa regresión a los nueve años, en que el chofer de sus abuelos abusaba de él sin que nadie lo advirtiera y mucho menos lo auxiliara. Este recuerdo de una agresión que no se atrevió a denunciar nunca resulta apabullante y ya verá usted el nivel que alcanza al lado de lo difícil que resulta soportar el secuestro.

La banda tiene un cabecilla que se encarga de negociar; sin embargo, la convivencia de las víctimas es con los mencionados, delincuentes sin escrúpulos con hábitos que usted conocerá al leer la novela. Poco a poco el grupo disminuye. Mariano, dos meses después de que lo secuestraron, está en los huesos y le queda muy poca esperanza de ser liberado. Sin llegar al síndrome de Estocolmo, se lleva bien con el Tanque. Es el único que permanece del grupo. En este punto, el sentido de la novela se concentra en este personaje y en el posible destino que le corresponde. Susana de Murga cierra un par de elipsis y consigue que la novela continúe intensa siguiendo una perturbación que aparece al principio. Arcos de tensión perfectamente logrados que nos hacen avanzar sin pausa por ciertos espacios, personajes y pensamientos que no me atrevo a revelar. Sin embargo, les aseguro que hasta la música les traerá recuerdos, no sé de qué naturaleza, pero surgidos de esos momentos que aderezan la vida de cualquier ser humano sensible. Pásenla bien, la novela se titula El dolor de la memoria y la novelista se llama Susana de Murga. ¡Larga vida para la gente que lee novelas! Innegables pilares de la literatura mexicana.