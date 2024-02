Dos peces, de Gerardo H. Jacobo

Hay novelas donde se desarrolla una historia y el autor cierra, nos cuenta casi todo y podemos dormir con una sonrisa de satisfacción. Esa es nuestra naturaleza como lectores de novelas. No es el caso de Dos Peces, publicada en Hermosillo Sonora, por Nitro/Press y el Instituto Sonorense de Cultura en septiembre de 2023, que se asemeja más a una larga caverna donde el misterio y lo asombroso se dan la mano y el autor señala que, “mañana es una palabra que inventamos para hablar de lo que no existe”. Pueden pensar que el título es poco atractivo pero esa sospecha de que encierra una clave significativa le será recompensada en su momento. Dos peces que no están en el mar, sino en un tobillo de Akane, que junto con Juan Mateo Matus, son los personajes principales de esta sorprendente novela que no les quedará nada a deber. Akane es japonesa y Matus indio yaqui.

Gerardo H. Jacobo nació en el Valle del Mayo en 1982. Es un escritor tranquilo, cuya virtud más notable es la paciencia, además de la economía de lenguaje y la originalidad de su historia. Ya verán cómo no requiere demasiadas palabras para contar esta vibrante historia de una chica de 19 años y un soldado de más de 70, que se encuentran en un momento en que deben redefinir sus vidas. No es una historia de amor. Es una historia de dos líneas que un día se cruzan en el universo. Akane llega a Guadalajara para aprender español. Su poderoso progenitor contrata a Matus para que le imparta clases. Juan Mateo es un mexicano al que sus padres llevaron a Estados Unidos de niño y trabajó en la cosecha de todo. Con eso se hizo un hombre fuerte. Fue aceptado como recluta en la Fuerza Aérea y se convirtió en piloto de guerra. En Libia fue herido de muerte y lo pensionaron. Contaba 30 años y en esa acción perdió su virilidad. ¿Qué pasa con su vida después?, ¿qué hizo antes de ser maestro de Akane?, ¿quién es Billy Paredes? Le cedo el privilegio de descubrirlo. De paso, se enterará por qué esta linda japonesa se tatuó los dos peces, y por qué “el relámpago que me revienta el pecho me quema todos los recuerdos”.

La novela es muy rica en símbolos y señales de que el autor es dueño de los recursos suficientes que permiten desarrollar una historia, una novela donde la chica cae en coma a los pocos meses de estar en México y su maestro le lee cuentos de Liliana Blum, Guadalupe Nettel, Inés Arredondo, Amparo Dávila y Rosario Castellanos. Nada menos. Le cuenta historias y le musita un poema de Shakespeare declamado por Peter O’Toole, que usted podría buscar y quizá se identifique. Hay música también, “Fly me to the moon”, versión de Frank Sinatra, y “If you leave me now”, de Chicago, que son las favoritas de Matus. ¿Qué pasa al fin con Akane? Una chica “infectada de un germen de soledad”, que nunca amó ni a su padre ni a su madre y que ahora se halla en estado vegetativo; ¿qué con Juan Mateo? Que piensa en una joven que “está en una bañera sin otra prenda que la espuma” y está seguro de que, “la vejez es el momento de descubrir que todas las explicaciones son estúpidas”. Usted, que le gusta leer con curiosidad extrema, detectará mucho de lo hay en la vida de los humanos, que precede los deseos y los sueños, y cómo la literatura, la música, la pintura y demás artes, contribuyen a explicar ciertas conductas que aparentemente carecen de sentido. Exploren y me cuentan. Hay manos y voces que llegan al corazón.