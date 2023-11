¿Unidad en el Frente opositor de la CDMX?

El PAN capitalino oficializó ayer que su carta fuerte para competir por la Jefatura de Gobierno es Santiago Taboada, y lo hizo asegurándose de que el resto de los aspirantes no sólo declinaran a su favor, sino que también llamaran a la unidad del partido. Taboada fue enfático al señalar que ganarán en 2024 de la mano con el PRI y el PRD, donde, nos dicen, no cayó del todo bien la unción del panista, pues ellos también tienen a sus gallos como el priista Adrián Rubalcava, quien insiste en ser uno de los perfiles mejor posicionados. Faltan algunas semanas para que el Frente defina a su candidato y tal parece que el mantener la unidad no sólo al interior de sus partidos, sino con el resto de las fuerzas políticas, será un verdadero reto.

Le hacen la competencia a Ulloa

A quien ya le salió competencia para ser el candidato de Morena para la alcaldía Tlalpan es al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Ulloa, pues resulta que esta semana la exdiputada Gabriela Osorio oficializó sus aspiraciones para gobernar la demarcación. Nos comentan que el destape de la morenista no resultó una novedad entre los militantes del partido, aunque sí podría resultar en una competencia para el secretario, quien lleva ya meses haciendo trabajo territorial. Así que la lista de aspirantes en el guinda que quieren arrebatarle la alcaldía a la perredista Alfa González sigue creciendo; ella, por cierto, buscará todos los refuerzos para garantizar su reeleción.

Y sigue la proliferación de bardas, ahora en Ecatepec

Quien durante las últimas semanas se ha encargado de llenar las calles del municipio de Ecatepec de mantas, espectaculares y pintas en bardas es la diputada local en la Legislatura mexiquense, Azucena Cisneros, quien a propósito de su informe de actividades se ha encargado de promover su imagen. Nos dicen que tanta propaganda tiene un doble objetivo, pues la diputada está interesada en ser la próxima presidenta municipal de uno de los ayuntamientos más poblados del país. Así que al puro estilo de las corcholatas presidenciales, doña Azucena promueve... su informe de actividades.

