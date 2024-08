Se le hace bolas el engrudo a líder del PVEM de la CDMX

Nos dicen que el dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma, se tronaba los dedos para que su plenaria saliera bien, pues invitó tanto a los alcaldes electos de la alianza PAN-PRI-PRD, como a los de Morena, y tuvo que resolver ciertas incomodidades. Nos dicen que debió reunirlos en salones separados y darle a cada quien su espacio. Nos afirman que la edil electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo, y el de Benito Juárez, Luis Mendoza, llegaron puntuales y estaban sentados en el lugar donde habían sido convocados, pero los morenistas no quisieron entrar al mismo sitio y tuvieron que llevarlos a otro salón. Nos dicen que don Jesús, al final, apechugó y dijo que él tomó la decisión de separarlos para que no hubiera malentendidos, sobre todo, nos aseguran, con sus aliados de Morena y PT. Si así comienzan las cosas, no se augura una buena relación entre ediles oficialistas y opositores.

Brugada confirma que va por dos nuevas secretarías

La jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, empezó con una cascada de anuncios el arranque de su gira de agradecimiento por las 16 alcaldías. Ayer, en Milpa Alta y Tláhuac, confirmó que buscará crear dos secretarías: una será la de Vivienda, que actualmente es el Instituto de Vivienda, y la segunda elevará el Sistema de Aguas de la Ciudad de México a dependencia capitalina. Con ello, nos comentan, se van delineando las prioridades en la gestión de doña Clara. Así que lo que sigue es saber quiénes se encargarán de esas dos áreas que enfrentan retos en la capital.

PRI peleará curul que le quitaron en el Edomex

La dirigente del PRI en el Estado de México, Ana Lilia Herrera Anzaldo, no se quedó con las manos cruzadas e impugnó la determinación del tribunal electoral estatal, que esta semana le quitó una diputación local de representación proporcional y se la asignó a Morena. Doña Ana Lilia lo calificó como “muy grave”, pues alegó que a Morena no le quitaron algún legislador hombre y encima al PRI le restaron uno, pese a que está impugnando la sobrerrepresentación de los guindas en el Congreso, pues dice, el tricolor tiene el doble de votos que obtuvo el Partido Verde, pero les están dando una curul más que a ellos.