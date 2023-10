Revive Batres la peatonalización del Zócalo

Nos comentan que en los siguientes días será retomado el debate sobre la peatonalización del Zócalo de la Ciudad de México, luego de que el jefe de Gobierno, Martí Batres anunciara, como parte de su agenda de trabajo para los próximos 100 días, poner de nuevo sobre la mesa esta posibilidad. Ya en pasadas administraciones se propuso cerrar por completo a la circulación el circuito de la Plaza de la Constitución y sus calles aledañas, con algunos avances, como fue el caso del corredor Madero. Nos recuerdan que en medio de este debate están los locatarios del Centro Histórico, debido a la carga y descarga de mercancías habrá que ver si en esta ocasión sí logran un consenso y se avanza en la peatonalización.

Suma estructuras Clara Brugada

Tal parece que la contienda al interior de Morena en la capital del país comienza a calentarse y los llamados “duros” a mover sus estructuras para garantizar que sea la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, quien salga arriba en las encuestas para la elección del coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. Muestra de ello fue el anuncio de que el alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, se unirá a Brugada como su coordinador de campaña, con lo que se garantiza la movilización de las estructuras de la GAM a su favor, que, por cierto, es una de las alcaldías con mayor población y donde Morena tiene afianzados varios territorios. No hay que olvidar, nos señalan que en el anuncio también estuvo presente el senador César Cravioto, quien busca suceder a Chíguil al frente de la demarcación. Así que mientras el mensaje al exterior es de unidad, en las entrañas del partido parece que no lo es tanto.

Movimientos en el PT del Edomex

Nos platican que en el Partido del Trabajo (PT) hubo movimientos, Joel Canseco, quien fungía como representante del PT ante el Instituto Electoral del Estado de México dejó el cargo para irse como titular del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos estatal y en su lugar quedó Óscar González Yáñez y Prudencio Arzate Ramos, como suplente. Nos indican que aunque se había manejado la posibilidad de que podría ser Ana Yurix Leyva Piñón quien asumiera ese sitio o la dirigencia del partido, esto no fue así, lo que no fue del todo bien visto, pues pese a que en el discurso el partido asegura que es tiempo de liderazgos femeninos, en los hechos no parece que se aplique, pues los espacios más relevantes los siguen manteniendo los hombres del partido.