Quejas de capitalinos en salud se transfieren a otro lado

Le platicamos que no sólo son los servicios de salud y la operación de la infraestructura de los capitalinos que estarán en manos del IMSS-Bienestar, sino que las quejas por mala praxis o por problemas administrativos de los trabajadores no se presentarán ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que preside Nashieli Ramírez, sino que también se van a la Federación y desde el 1 de julio se atenderán en la Comisión Nacional, a cargo de Rosario Piedra. Nos cuentan que se espera que la transición no afecte la atención de las quejas de los afectados y que doña Rosario les dé celeridad y no se queden rezagadas, pues desde la capital sólo les darán acompañamiento.

Morena y las dos caras de la reelección

Nos cuentan que el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México precisó que respaldará la iniciativa anunciada por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para eliminar la reelección en los espacios legislativos y en las alcaldías. Nos aseguran que Martha Ávila, coordinadora de la bancada y quien fue reelecta, comentó que comparten la visión de que los cargos públicos deben estar en una constante renovación, y que la no reelección exige a las y los representantes populares entregar resultados a corto plazo. Muchos aplauden, pero recuerdan a los morenistas que congelaron iniciativas, que ellos mismos presentaron, para que no hubiera reelección. Una de ellas, nos comentan, la presentó Gerardo Villanueva, quien ganó su reelección.

¿Más fichajes para el equipo de Brugada?

La jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, no sólo se reunió con el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, quien dicho por ella misma repetirá en el cargo, para ver los avances en la materia, sino que en esa reunión estuvieron presentes liderazgos que han acompañado a la exedil de Iztapalapa, como el diputado electo y senador, César Cravioto; Tomás Pliego, excoordinador de gabinete de seguridad con Claudia Sheinbaum, y el actual presidente del Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero. Todos tienen experiencia en asuntos de seguridad. ¿Se sumarán con doña Clara en otro rol?