Prueba para la unidad de Morena en la CDMX

Un día antes de que se den a conocer los resultados de las encuestas para elegir al líder de la Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, donde hay dos aspirantes que están en la recta final: Omar García Harfuch y Clara Brugada, la militancia de Morena en la capital del país, encabezada por Sebastián Ramírez, tendrá una prueba de fuego, o al menos sus dirigentes. Hoy está convocado, en la Arena México, un encuentro entre los morenistas chilangos y la virtual candidata presidencial guinda Claudia Sheinbaum, y nos dicen, esperan que no se repita la desorganización y las tribunas vacías del Estadio Azul de hace unas semanas. En el equipo de la exjefa de Gobierno lo ven como una oportunidad de que se enmiende lo ocurrido aquel día negro. Buena oportunidad para medir la temperatura a la unidad en el morenismo capitalino. Las presencias y ausencias serán el termómetro, nos dicen.

Se baja independiente de la contienda

Nos adelantan que este jueves Pedro Pablo de Antuñano se bajará de la contienda para buscar la candidatura sin partido a la Jefatura de Gobierno. Nos cuentan que hasta hace unos días el aspirante, muy cercano a Ricardo Monreal, estaba muy confiado en juntar las 80 mil firmas de apoyo para ir por la vía independiente y ser jefe de Gobierno, pero hoy declinará. Nos hacen ver que, con esta baja, ya sólo quedarán tres aspirantes que buscarán llegar a la boleta sin ayuda de ningún partido político: Lorena Osornio, Fernando Salvador Sánchez Campos y José Antonio Valles. Nos dicen que llama la atención que esta declinación se dé el mismo día en que Morena lanzó su convocatoria para las diputaciones locales y alcaldías. ¿Será que Don Pedro Pablo se quiere apuntar?

Se suma PVEM a no dar más recursos al IEEM

Luego de que varios legisladores de Morena han señalado que no aprobarán los 3 mil 500 millones de pesos que solicitará el Instituto Electoral mexiquense para 2024, cuando se eligen a 125 presidentes municipales y 75 diputaciones locales, se suma la voz de la líder de la bancada del PVEM, María Luisa Mendoza, quien ha reconocido que si bien la titular del órgano electoral, Amalia Pulido, está abierta a explicarles por qué se requiere esa cantidad, no está convencida de ello y lo más probable es que no acompañe la petición de recursos económicos.

