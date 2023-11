Pifias y errores del PAN en Coyoacán

Nos cuentan que ayer los panistas tuvieron un desliz y en cuestión de horas destaparon al diputado Héctor Barrera para la alcaldía Coyoacán y luego lo volvieron a bajar de la contienda. Todo comenzó, nos detallan, a las 8:00 horas cuando el equipo de comunicación del grupo parlamentario del PAN envió un comunicado en donde aseguraban que Barrera había levantado la mano para contender por la demarcación que actualmente gobierna Giovani Gutiérrez. Pasaron algunas horas y, al parecer, esta declaración caló hondo dentro de la alianza y a las 13:00 horas los panistas enviaron un alcance del boletín en donde rectificaron y aseguraron que don Héctor respaldará las aspiraciones del actual alcalde, para buscar la reelección. Y ahí otra pifia más, porque don Giovani públicamente no ha dicho que sí va por repetir en el cargo, o sea que al tratar de enmendar el error hasta salió embarrado el edil. Eso sí, hay voces que nos dicen que en los sondeos internos, don Héctor está muy, pero muy lejos de don Giovani. ¿Cómo la ve?

En la recta final, AMLO da opinión en CDMX

El que se refirió a la contienda interna que hay en Morena, por la Coordinación de la Defensa de la Transformación en la Ciudad de México fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el lunes pidió que se escuche a la gente y no haya imposición ni dedazos. Al preguntarle si sabía que estaba siendo muy complicado el proceso en la capital del país, don Andrés Manuel respondió que no tenía conocimiento, más lo que salía en los medios de comunicación, pero acotó que “no pasa nada” si se escucha a la gente. La cuenta regresiva ya está y faltan tres días para conocer al ganador de la encuesta y el no oficial candidato de Morena a la Ciudad de México en 2024.

Batres le sube el tono a la ratificación de Godoy

Luego de que pase el tema de la selección del candidato de Morena a la Jefatura de Gobierno, que se espera sea el viernes, el foco se pondrá en un asunto relevante: la ratificación o no de Ernestina Godoy como fiscal capitalina. Y para ello, el jefe de Gobierno, Martí Batres, le metió candela al señalar que quienes se oponen a que doña Ernestina siga en el cargo es porque tienen cuentas pendientes o, de plano, defienden la corrupción. Con esto, sumado a que el PAN rechaza la ratificación y que Morena no tiene votos suficientes, se avizora una álgida discusión en los próximos días.