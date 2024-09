Pagan al Verde el favor, presidirá la Jucopo en el Congreso de la CDMX

Jesús Sesma, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presidirá la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la CDMX durante este primer año de Legislatura, luego de que se llegara a un acuerdo para que el líder del Verde tome las riendas del órgano interno de gobierno del Legislativo, mientras que la morenista Martha Ávila presidirá la Mesa Directiva, lo que quiere decir que el PAN se quedará con las manos vacías con respecto a los dos órganos de dirección más importantes, al menos hasta septiembre de 2025, cuando asuman la Mesa Directiva. Nos recuerdan que esta será la primera vez que el Partido Verde esté al frente de la Jucopo, que se les había negado por la poca presencia de legisladores, pero ahora como tercera fuerza política dentro del recinto legislativo de Donceles y Allende van escalando peldaños. Además, Morena tiene que pagar al Verde los favores recibidos a nivel federal, en la Cámara de Diputados, donde le donó 15 legisladores para que el partido en el gobierno tenga el control los tres años de la Legislatura.

¿Traición o negociación?

Nos cuentan que Silvia Sánchez Barrios dejó al PRI porque no le dieron la coordinación del grupo parlamentario en el Congreso de la CDMX. Nos detallan que doña Silvia había pedido este cargo luego de ‘ceder’ la candidatura de la Cuauhtémoc a favor de Alessandra Rojo de la Vega, pero cuando quiso que el nombramiento se hiciera oficial visitando al líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno, este ni siquiera la recibió, situación que no le gustó a la líder del comercio ambulante que, en el acto, buscó a Morena para sumarse a sus filas a cambio de coordinar una asociación parlamentaria. Nos dicen que en la política y en el amor todo se vale, si no que le pregunten al experredista, expanista y ahora morenista Luis Chávez, quien a cambio de mantener su curul también se alineó con los legisladores guindas.

Chalco suma un mes bajo aguas negras

Hoy se cumple un mes de que inició la emergencia en Chalco y aunque hay avances en la disminución del nivel del agua en varias calles las familias de por lo menos cinco colonias no han podido reanudar sus actividades normales. Nos dicen que la infraestructura hidráulica en esa zona de la entidad está peor de lo que se imaginaban las autoridades, porque no se hicieron inversiones en varias décadas para mejorarla, por lo que se han tardado más de lo estimado en desalojar las aguas residuales. Ante ello, a decir de autoridades estatales, se destinarán los recursos necesarios para mejorar la infraestructura de la zona con apoyo del gobierno federal.