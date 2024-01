Los encontronazos por el Tren México-Toluca no cesan

La caída de una dovela en la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, conocido como El Insurgente, no sólo reactivó las quejas de vecinos por la seguridad de la obra como le platicamos ya en este espacio y las recriminaciones entre panistas y morenistas, sino que empezaron los choques por ver qué autoridad no ha atendido pendientes. Así fue el caso de la alcaldesa de Álvaro Obregón, la aliancista Lía Limón, quien mostró documentos para exhibir que el secretario de Obras, Jesús Esteva, no le ha dado respuesta para reunirse y atender las demandas vecinales; en respuesta, la dependencia capitalina aseveró que los oficios los firmaron directores generales y que en ninguno le piden una reunión entre don Jesús y doña Lía.

Urgen ayuda trabajadores de la FGJ

Nos cuentan que trabajadores, peritos y agentes de investigación de la Coordinación Territorial 2 y 3 de Iztacalco pidieron ayuda urgente al encargado de despacho de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, pues en una tarjeta enviada al área de Asuntos Internos indican que no cuentan con nodos para la línea telefónica ni conexiones eléctricas para las computadoras ni contactos de electricidad para el agente de guardia. También que los baños para los detenidos no funcionan y no hay papel higiénico. En fin, lo que piden los trabajadores, nos aseveran, es que don Ulises ponga atención en las necesidades básicas para la operación de estos sitios.

El jaloneo para la alianza PRD-PAN-PRI en el Edomex

A un día de que venza el plazo para que los partidos informen si van en candidatura común o en coalición, el PRD y el PAN mexiquenses se distanciaron y es que si bien en noviembre el Consejo estatal perredista resolvió que iría solo para la elección del 2 de junio, todo indicaba que había avanzado en las pláticas con el PRI y PAN para ir juntos. Sin embargo, nos dicen que en las últimas horas el acuerdo se tambalea, porque los perredistas, cuyo dirigente es Agustín Barrera, no están de acuerdo con algunas de las condiciones del blanquiazul. Conoceremos la decisión a más tardar el sábado por la noche.