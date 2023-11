La sequía que viene al Valle de México

Si de algo padece el Valle de México es de escasez de agua y el panorama no pinta nada alentador. Ayer, autoridades locales y federales encabezadas por el titular de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, anunciaron un nuevo recorte al suministro proveniente del Sistema Cutzamala, y advirtieron que de no haber tomado esta decisión los límites mínimos en las presas del sistema se habrían alcanzado entre los meses de abril y mayo próximos. Nos comentan que los niveles de las presas en el Cutzamala parecen no recuperarse ante la falta de lluvias o, como señaló el jefe de Gobierno, Martí Batres, se trata de una “situación crítica”, por lo que es momento de tomar medidas drásticas, invertir en acciones que eviten el desperdicio de agua, como las fugas que a diario se registran en la Ciudad, echar mano de pozos y fomentar la cultura del reciclaje y no desperdicio entre los ciudadanos.

¿En qué andan tan ocupados los diputados de la CDMX?

Por segunda ocasión en lo que va de la semana, diputados locales en el Congreso de la Ciudad de México cancelaron una comparecencia, el miércoles fue la secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles, quien literalmente se quedó esperando en una de las oficinas del recinto su turno cuando de último momento le informaron que siempre no se realizaría, porque la presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, Tania Larios (PRI), se había tenido que retirar de manera urgente, y ayer tocó al secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez, que lo dejaran vestido y alborotado, pues también cancelaron su comparecencia. Tal parece que los diputados locales tienen otras prioridades antes que exigir la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, ¿o será que andan distraídos con asuntos de la grilla política?

Van por ley de movilidad en el Edomex

En donde quieren entrarle de lleno al tema de la movilidad es en el Estado de México y, para ello, el secretario en el ramo, Daniel Sibaja, convocó a especialistas, académicos y ciudadanos a participar en la creación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. El objetivo, nos hacen notar, es poner orden en vialidades, reducir el índice de muertes y lesiones graves derivadas de los accidentes automovilísticos, para lo cual es necesario preservar y hacer respetar el orden y seguridad vial, y sobre todo combatir la corrupción y extorsión.