Diputado expriista y exemecista lloriquea por sus prerrogativas

Nos dicen que Joaquín Tinoco, quien era diputado del PRI pero luego se cambió a Movimiento Ciudadano, para después renunciar e irse con el bloque opositor a apoyar a Santiago Taboada como candidato a la CDMX, se quedó sin prerrogativas. Ayer, el legislador independiente hizo público que el tesorero del Congreso capitalino y el grupo mayoritario, en alusión a Morena, le dicen que no le puedan dar sus recursos porque no pertenece a ningún grupo parlamentario, pero él alega que tiene derecho. Más allá del tema legal, de si le corresponde o no, el hecho es que don Joaquín anda tan apurado y lloriqueando por contar con ese recurso, que hasta lo hizo público.

¿Qué pasa con el pozo Alfonso XIII, foco de contaminación del agua en Benito Juárez?

Nos comentan que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que el pozo de agua Alfonso XIII que está cerrado porque fue la fuente de contaminación del líquido que llegó a las casas de colonias en la alcaldía Benito Juárez seguirá en ese estatus. Nos detallan que serán los especialistas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que dirige Bernardo Carmona, quienes definan si se podrá o no reintegrar a la operación, pero por lo pronto sigue clausurado por cuestiones de seguridad de los vecinos. En tanto, siguen las indagatorias, pues a la fecha todavía no se ha dicho públicamente qué fue lo que contaminó dicho pozo y causó la molestia entre los habitantes de diversas zonas de la demarcación.

Elecciones en Iztacalco, GAM y Álvaro Obregón, las más impugnadas

En el conteo que lleva el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, cuyo titular es Armando Ambriz, sobre las impugnaciones promovidas por los resultados de las elecciones del 2 de junio, van más de 40 recursos contra lo que ocurrió en las demarcaciones y dentro de las que tienen más juicios electorales promovidos son Iztacalco, donde la alcaldesa electa es la morenista Lourdes Paz, con siete; le sigue la Gustavo A. Madero, donde también el morenista Janecarlo Lozano es el edil electo, con seis, y en tercer lugar está la Álvaro Obregón, donde el alcalde electo es Javier López Casarín, pero hay cuatro impugnaciones en curso.