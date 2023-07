Da tregua el personal médico de la CDMX

Nos cuentan que personal médico inconforme con la transición del sector Salud al programa federal IMSS-Bienestar decidió hacer una pausa en su movimiento y las manifestaciones que arrancaron el viernes de la semana pasada, luego de una serie de asambleas que incluso, en algunos casos, fueron encabezadas por la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, y el jefe de Gobierno, Martí Batres. Todo indica que los inconformes han llegado a acuerdos con las autoridades; no obstante, nos dicen, en el Gobierno capitalino aún no cantan victoria, pues el personal médico dio dos semanas para la resolución de sus dudas, de lo contrario amagan con regresar a las calles, y esta vez, advirtieron, será con un cierre masivo. Nos recuerdan que la principal incertidumbre de los médicos es lo que sucederá con su antigüedad, a lo que las autoridades se comprometieron a revisar caso por caso. Ya veremos si es así.

Tintes políticos en la protesta de los maestros mexiquenses

Luego de dos días de bloqueos y tomas de casetas de peaje, los integrantes del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) se empeñaron en expresar que no hay motivos partidistas o filias políticas detrás de su movilización para demandar el pago de compensaciones atrasadas y un aumento salarial. Sin embargo, entre ellos también dijeron que, a unos meses de concluir la presente administración, están dispuestos a no dejar que siga el priista Marco Aurelio Carbajal como líder del gremio, pues a decir de los maestros, fue impuesto y no vio por ellos. Otros más reconocieron que son morenistas, o por lo menos son afines al partido, pero que ello nada tenía que ver con su protesta. ¿Afinidades políticas u oportunismo político?

Se pone Espina la cachucha guinda

Tal parece que si alguien sabe de olvido es el diputado local Gonzalo Espina, quien hace apenas 10 días anunciaba que dejaba las filas del PAN para sumarse al proyecto presidencial de Claudia Sheinbaum, y ayer se le vio con todo el kit de playera y cachucha convocando a participar en el festejo del quinto aniversario del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se realiza hoy en el Zócalo. Así que don Gonzalo aplicó de la mejor manera el borrón y cuenta nueva al apoyar al partido sobre el cual realizó férreas críticas.