Brugada y Sheinbaum, a michas para ampliar la pensión de adultos mayores

Le contamos que la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, dio más detalles de lo que serán sus programas sociales, pero, sobre todo, explicó que para los apoyos a adultos de 60 a 64 años en la Ciudad de México la administración local se hará cargo de los hombres, mientras que el universo de las mujeres recibirá la ayuda del presupuesto de la Federación, bajo el mando de Claudia Sheinbaum. Así que, nos dicen, será micha y micha como se financiará esta adecuación al programa. Lo que nos recuerda es que este estilo de colaboración no será exclusivo en el tema social, sino también para la infraestructura, así que veremos la forma en que se van consolidando los proyectos.

Coparmex CDMX pide analizar tope a renta de vivienda

El Congreso capitalino tiene previsto hoy discutir y aprobar las reformas al Código Civil para poner límite al alza de las rentas de vivienda que envió el jefe de Gobierno, Martí Batres, que busca que el incremento no sea mayor al que establece la inflación. Sin embargo, Coparmex CDMX, cuyo titular es Adal Ortiz, que si bien dice que da la bienvenida a la iniciativa, pidió a los diputados que antes de aprobarla organicen mesas de trabajo para que se consideren todas las perspectivas y no se tome una decisión apresurada, pues debe darse certeza jurídica a los arrendatarios, así como incentivos fiscales y no dejar de lado la regulación de los alquileres de casas por aplicaciones.

Otro director de Seguridad en Nicolás Romero

Nos recuerdan que en Nicolás Romero la seguridad es más que un foco rojo, y para muestra un botón. En lo que va de la administración morenista han pasado tres titulares de Seguridad. Comenzó Alan Pierre Camacho Osnaya, quien renunció en septiembre de 2022, y entró Adrián Sánchez Mitre, hoy prófugo de la justicia pues está ligado a la investigación sobre la aparición de 10 personas sin vida en un pozo clandestino, por lo que fueron detenidos 10 policías municipales, y según la indagatoria de la fiscalía estatal, tienen nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Por eso, fue designada como encargada de despacho Mayola Villafranco Lara y dejó el cargo a los tres meses. Ayer fue nombrado Francisco Jovan Camacho Osnaya, hermano del primer director en el actual gobierno. Veremos si termina la administración en diciembre.