Amagan con más hallazgos de corrupción inmobiliaria en plena campaña

El Gobierno de la Ciudad de México no quita el dedo del renglón. Nos dicen que en la presentación de la entrada en vigor del delito de corrupción inmobiliaria, donde las autoridades enlistaron detalladamente lo que supuestamente ocurrió en Benito Juárez, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Inti Muñoz, adelantó que próximamente se darán a conocer más hallazgos de las anomalías en permisos de construcción, aunque no dio más detalles. Nos comentan que este anuncio no hay que perderlo de vista, pues se da en el contexto del proceso electoral que definirá al próximo jefe o jefa de Gobierno. ¿Habrá sorpresas?

Intensifican acciones contra los toreros en el Centro Histórico

Nos comentan que la Secretaría de Gobierno, a cargo de Ricardo Ruiz, indicó que del 8 al 13 de abril emprendió 2 mil 641 acciones para inhibir el toreo de comerciantes en vía pública que no tienen permiso en las calles de Madero, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Correo Mayor, entre otras, donde se retiraron “voluntariamente” 872 vendedores ambulantes. Nos platican que la medida fue bien recibida por los comerciantes establecidos que sienten una competencia desleal con los oferentes que, en algunas calles y por momentos, se apoderan de la vía pública, incluso obstaculizando el paso peatonal.

Va por quinto mandato en Tecámac

Nos comentan que el cuatro veces alcalde de Tecámac, Aarón Urbina Bedolla, buscará por quinta ocasión convertirse en presidente municipal el próximo 2 de junio. Lo hará representando al PRI y sus aliados con la intención de recuperar esa localidad, que en los dos últimos trienios los ganó Morena con su abanderada Mariela Gutiérrez, quien ahora pretende ser senadora por el partido guinda. Urbina Bedolla, al que los habitantes consideran el principal cacique de Tecámac, se enfrentará en las urnas a Rosi Wong, quien es regidora con licencia y pertenece al grupo de Gutiérrez. A ver de qué cuero salen más correas.