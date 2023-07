Alistan año electoral en la CDMX

Los tiempos políticos se han adelantado a nivel nacional y parece que en la Ciudad de México también quieren ir preparando el terreno. El Instituto Electoral capitalino, cuya presidenta es Patricia Avendaño, ayer informó que la primera quincena de agosto se lanzará la convocatoria para todos aquellos que, sin partido político, busquen una candidatura para ser jefe de Gobierno, alcalde, diputado local o concejal. Aseguran que los interesados ya deben irse preparando porque les toca cumplir con una serie de requisitos, como es la recolección de firmas. El micrositio está habilitado para los informes, así que todo se está preparando para el año electoral que arranca en septiembre próximo en la CDMX. En el caso de los partidos, nos hacen ver, más de uno, y una, ya han arrancado antes de recibir el banderazo de salida.

Empieza la carrera por la candidatura en la GAM

Nos cuentan que este fin de semana dos posibles aspirantes a la alcaldía Gustavo A. Madero realizaron asambleas, en donde aprovecharon para expresar su interés de competir por la demarcación el próximo año. El sábado, nos detallan, el diputado local del PAN Diego Garrido, quien estuvo arropado por Santiago Creel, Andrés Atayde, Santiago Taboada y Mauricio Tabe, presentó la estructura electoral panista en la Gustavo A. Madero, con lo que busca construir una eventual candidatura. En tanto, ayer el senador de Morena César Cravioto aseguró que, si la gente así lo quiere, está listo para ser candidato en Gustavo A, Madero. Ya se mueven las aguas en la GAM, pero falta ver lo que diga el actual alcalde Francisco Chíguil.

Fracasa política de abrazos, no balazos en Ixtapaluca

La violencia no cede en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México, donde la noche del sábado se presentó un nuevo ataque armado en el que murieron cuatro personas. En agosto pasado luego de la ejecución de cinco hombres en una carpintería, las autoridades de los tres niveles de gobierno reforzaron la presencia policial, pero parece que no ha funcionado, pues Ixtapaluca es el municipio mexiquense donde más asesinatos múltiples se han registrado en los últimos 17 meses. Nos dicen que casualmente aumentó la violencia durante la gestión del alcalde morenista, Felipe Arvizu, quien comenzó su administración el 1 de enero del 2022 y las autoridades federales y estatales han detectado la presencia de varios cárteles del narcotráfico. Los habitantes creen que los abrazos no han reducido la violencia en esa localidad.