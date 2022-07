Margaret Randall y la importancia de documentar

Texto: Daniela Jurado

La escritora Margaret Randall vía telefónica desde Albuquerque compartió sus impresiones sobre “Nunca me fui de casa, poeta, feminista, revolucionaria” su más reciente libro publicado por la editorial Heredad como parte de la colección “Testigos”.



Portada del libro más reciente de Margaret Randall. Fotografía: cortesía Heredad.

“Escribir sobre la vida de uno siempre conlleva muchas deudas” advierte Margaret al inicio de su libro. Al preguntarle si considera que la memoria es ingrata y traicionera, responde “nuestro deber como escritoras es contar la vida tan honestamente como podemos. Es lo que he tratado de hacer con este libro”.

La poeta comentó que “Nunca me fui de casa” salió en inglés en Estados Unidos en 2019, pero que estaba interesada en que se publicara en México. La edición en español cuenta con la traducción de María Vázquez Valdez y Rafael Mondragón Velázquez.

“Para el escritor es muy importante que su voz se manifieste en cualquier idioma y no es siempre fácil lograrlo, pero aquí considero que se consiguió. Estoy feliz con el resultado”, dijo.

La necesidad de que se publicara en México no es algo gratuito responde a un nexo construido hace muchos años. Margaret llegó a México en 1961, aquí estuvo durante 8 años, aquí nacieron tres de sus hijos. Randall dice que es un país muy importante para ella, razón por la cual el capítulo más largo del libro es el que trata de México.



Margaret Randall retratada por Bud Schultz. Fotografía: Cortesía.

Al poco tiempo de llegar a México fundó y coeditó junto con Sergio Mondragón una revista bilingüe independiente bajo el nombre de “El Corno Emplumado”. Desde enero de 1962 hasta julio de 1969 cada tres meses se publicaron prosa y poesía de artistas de diversas latitudes.

Posterior a su estadía en México viajó con el interés de conocer cómo vivían otras mujeres, cómo eran los distintos sistemas sociales con ellas. Fue en Cuba que hizo su primer libro de historia oral, luego se fue a Nicaragua, Perú, y Vietnam a recopilar más testimonios.

Margaret estuvo 11 años en Cuba, ahí surgió su inquietud y curiosidad por la fotografía por lo que se hizo aprendiz de Ramón Martínez Grandal. Desde entonces adquirió una herramienta más para transmitir emociones, e ideas.

“Yo escribo en inglés, entiendo y hablo el español, pero necesitaba un lenguaje que no dependiera de las palabras y por eso empecé a interesarme en la fotografía”, señaló.

Margaret no es sólo poeta, fotógrafa, y ensayista; también es documentalista. “La palabra documentar es importante para mí, porque yo creo que ante todo soy una documentalista, documento la vida que me ha tocado, los lugares donde he vivido, las experiencias que he tenido”. Del libro Nunca me fui de casa el poema “Todo el mundo mintió” de Margaret Randall:



pero todo el mundo mintió,

combatimos el poder con humildad,

entrega, inteligencia y

la suerte de los inocentes. Queríamos hacer del mundo un lugar mejorpero todo el mundo mintió,combatimos el poder con humildad,entrega, inteligencia yla suerte de los inocentes. Nos asaltaron las mentiras del

enemigo, su lenguaje disminuyó nuestras filas,

nos puso uno contra el otro, tocaron a los

amantes, confundiendo nuestro sentido

de quiénes éramos y por qué.