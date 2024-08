La educación de AMLO: menor matrícula y presupuesto escolar

A propósito de una entrevista publicada en diario Reforma en primera plana, en el programa de las Mañaneras de AMLO (28/8/24), la Sra. García Vilchis se refirió a mi persona despectivamente, descalificando y tildando de mentiras la información que había proporcionado sobre la reducción en la matrícula escolar en la educación obligatoria y sobre la reducción del presupuesto educativo. Como no tengo derecho de réplica en las Mañaneras, lo ejerzo desde este medio informativo.

No me referiré a las denostaciones personales, completamente falsas y con la intención de dañar mi reputación académica, por considerarlo intrascendente. Mis cerca de 30 años en la UNAM y en la UABC, mis diez años en el INEE, mi permanencia en el SNI (desde 1990) y las múltiples publicaciones en revistas científicas y en medios de comunicación hablan de mi trayectoria académica. En cambio, sí me referiré a lo que la Sa. García niega: la reducción de la matrícula y el gasto educativo durante el sexenio de AMLO. Debo decir que información relacionada con estos dos temas ya los había abordado en este medio (Decremento en la matrícula educativa: la deuda cuatroteísta [09/08/2024] y Presupuesto educativo de México: promesas y realidades [19/4/24]).

De acuerdo con los informes de la SEP, Cifras básicas del Sistema Educativo Nacional (SEN) (2018-19 y 2022-23), la matrícula de la educación básica no solo se redujo en términos absolutos, en cerca de 1.6 millones de niños y jóvenes --que de acuerdo con la Sra. García, se puede explicar por el descenso en la tasa de natalidad--, también lo hizo en términos relativos, medidos con la tasa neta de escolaridad (TNE), indicador de la proporción de niños y jóvenes en edad de ir a la escuela que están dentro del SEN. La TNE en educación básica (niños de 6 a 14 años de edad) fue en 2018 de 93.5% y en 2023 de 90.2%; lo que equivale a una reducción de 3.3%. Por nivel educativo, en preescolar la TNE se redujo en 5.2%, en primaria en 2.9% y en secundaria en 1.1%. En educación media superior, la cobertura (escolarizada y no-escolarizada) pasó de 84.2% a 75.1%; equivalente a un decremento de 9.1%. La baja natalidad tampoco explica que en preescolar la reducción en la matrícula se observa en escuelas particulares, mientras que en primaria este fenómeno es más recurrente en mujeres.

En cuanto al gasto educativo, a pesar que el Artículo 119 de la nueva Ley General de Educación (2019) estipula que el monto anual que el Estado destine a la educación pública no podrá ser menor al 8% del producto interno bruto del país, durante este gobierno, no solo no se ha acercado a esta cifra, sino que se ha alejado de ella. De acuerdo con la MEJOREDU, en millones de pesos constantes a precios de 2018, el gasto educativo en el periodo de 2018 a 2022 tuvo las siguientes variaciones: en educación básica -1%, en educación para adultos -34%, en educación media superior 6.1%, en educación superior -1%, en posgrado -0.9%, en ciencia y tecnología -14.1%, en deporte recreación y cultura -8.5% y en otros rubros -26%. En promedio, a precios constantes, el presupuesto educativo total se ha decrementado 2.9%. Respecto al PIB, de acuerdo con las cifras de la SEP, en 2020 éste representó 4.8%, en 2021 el 4.4% y en 2022 el 4.2%. Es decir, se redujo en -0.6 puntos porcentuales.

Las cifras anteriores confirman dos cosas. Durante el sexenio de AMLO: 1) se redujo la matrícula en el nivel de educación obligatoria, tanto en números absolutos como relativos y 2) lejos de incrementar el gasto educativo, para acercarse al 8% del PIB, éste se ha reducido durante el gobierno cuatroteísta.

Ante estas evidencias, es penoso que, impunemente y con toda la fuerza política, social y económica del país, el Presidente se dedique a denostar a quienes opinamos diferente, dando datos falsos que no se sustentan en la información oficial que publica su gobierno. El programa Quién es quién en las mentiras es ominoso y destructor. Me recuerda al Ministerio de la Verdad, de la novela de George Orwell (1984), cuyo objetivo era falsear los acontecimientos históricos a través de las noticias y la educación. También me recuerda la película de Roman Polansky, J'Accuse (Yo acuso), en la que se hace una denuncia social sobre la fuerza y hostigamiento que ejerce el Estado sobre quienes considera a sus adversarios o chivos expiatorios. Ambas obras nos hacen pensar en la triste realidad que vivimos actualmente en México y que algunos ciudadanos sufrimos en carne propia.

Presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa A.C.

@EduardoBackhoff